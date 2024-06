ĐSQ Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân trước nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah

Thông báo nêu rõ: Kể từ ngày 11/6/2024, lực lượng Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và phóng máy bay không người lái, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây hỏa hoạn tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc Israel. Trong khi đó, Israel cũng gia tăng các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Liban. Việc hai bên tấn công qua lại trả đũa lẫn nhau với quy mô và cường độ gia tăng trong thời gian gần đây đã được cộng đồng quốc tế cảnh báo có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah.

Trước tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ĐSQ khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Israel: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là miền bắc Israel. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân.

ĐSQ cũng khuyến cáo cộng đồng giữ liên hệ thường xuyên với ĐSQ, đồng thời cung cấp các số điện thoại và địa chỉ email để cộng đồng liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân.

Kể từ tháng 10/2023, các cuộc giao tranh qua biên giới liên tục diễn ra giữa Israel và Hezbollah, khiến gần 400 người thiệt mạng tại Liban và 28 người thiệt mạng tại Israel. Đặc biệt gần đây hai bên thường xuyên tung ra những tuyên bố cứng rắn cho thấy nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 21/6 đã cảnh báo “một động thái vội vàng - một tính toán sai lầm" có thể gây ra "thảm họa" về một cuộc chiến tranh mới./.