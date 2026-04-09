Đột phá theo Nghị quyết 57: Sức bật số từ cơ sở

Từ nghị quyết đến hành động thực tiễn



Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Thành chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đã kéo theo sự gia tăng rõ rệt về số lượng thủ tục hành chính chuyển về cấp xã. Trung bình Trung tâm tiếp nhận và giải quyết khoảng 60 - 80 hồ sơ hành chính/ngày. Nếu vẫn xử lý theo cách làm thủ công truyền thống, việc xếp hàng chờ đợi, thiếu thông tin, sai sót khi kê khai, thậm chí phải đi lại bổ sung giấy tờ rất dễ xảy ra, từ đó tạo tâm lý ngại tiếp cận dịch vụ công và làm giảm niềm tin đối với bộ máy hành chính ở cơ sở.



Ứng dụng chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN



Chị Phan Thị Nhàn, cán bộ phụ trách lĩnh vực Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Thành cho biết, các khâu được công nghệ hỗ trợ hiệu quả nhất là tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin. Nhờ đó, nhiều thao tác thủ công được cắt giảm để cán bộ có thêm thời gian để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình, tránh sai sót và giảm việc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.



Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Lai Thành năm 2025 đạt 94,04 điểm đã cho thấy cải cách không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, để chính quyền nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu, còn người dân nhìn thấy sự thay đổi thực chất trong chất lượng giải quyết công việc.



Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Thành cho biết, ứng dụng công nghệ số đã tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính ở cơ sở. Hồ sơ được số hóa, lưu trữ tập trung, dễ dàng tra cứu, hạn chế sai sót. Người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận tiện theo dõi tiến độ và nhận kết quả, đồng thời giảm yêu cầu cung cấp nhiều loại giấy tờ nhờ việc tích hợp dữ liệu dân cư.



Xã Khánh Hội xác định ứng dụng công nghệ số không phải là lựa chọn mang tính phong trào mà là giải pháp căn cơ để giảm tải áp lực, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, bố trí hệ thống lấy số thứ tự tự động, sử dụng chữ ký số, lưu trữ hồ sơ điện tử. Đồng thời, Khánh Hội xây dựng mã QR danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã để người dân chủ động đọc, tra cứu, ghi nhớ và chuẩn bị hồ sơ trước khi đến giao dịch.



Anh Lê Quang Huy, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh hội cho biết, việc số hóa các thủ tục hành chính, công khai quy trình, thời hạn và mức phí đã giúp giao dịch trở nên minh bạch hơn khi người dân có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát các thủ tục. Chuyển đổi số không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn góp phần nâng cao kỷ luật hành chính, hạn chế nhầm lẫn, tạo sự rõ ràng trong hướng dẫn và thực thi thủ tục.



Thời gian tới, xã Khánh Hội tiếp tục nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ thông minh phù hợp điều kiện thực tế, dễ sử dụng nhằm hỗ trợ cán bộ trong việc hướng dẫn thủ tục, giúp phục vụ người dân nhanh hơn, giảm sai sót, hạn chế trễ hẹn và nâng cao trải nghiệm khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.



Chị Mai Thị Dung (xã Khánh Hội) chia sẻ, việc áp dụng chuyển đổi số tại địa phương đã giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn. Hồ sơ được cập nhật trực tuyến, quy trình rõ ràng, minh bạch, giảm bớt thời gian chờ đợi. Nhờ đó, người dân cảm thấy yên tâm và chủ động hơn khi giải quyết các thủ tục hành chính.



Hướng tới Chính quyền số



Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, lan tỏa trong toàn xã hội về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, chính quyền số, phát triển xã hội số, công dân số, phát triển dữ liệu số được tích cực triển khai. Việc ứng dụng chuyển đổi số phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp được thúc đẩy mạnh mẽ.



Hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN



Đến nay, 100% xã, phường của tỉnh đã “phủ xanh” 16/16 tiêu chí về thúc đẩy chuyển đổi số Giai đoạn 1 trên hệ thống theo dõi giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong giai đoạn 2026 - 2030. Cấp tỉnh đã đạt trạng thái “Xanh” (Hoàn thành xuất sắc) trên bản đồ giám sát về phát triển khoa học, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện đáng kể về thứ hạng và điểm số đối với Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 98,1,%.



Ông Tạ Quang Phương, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là đưa quy trình hành chính lên môi trường mạng mà là quá trình thay đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền minh bạch, dữ liệu hóa. Thời gian qua, Sở đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp xã khai thác hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.



Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trước mắt, tỉnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh chuyển đổi số trong 3 trụ cột: kinh tế số, chính quyền số và xã hội số gắn với đô thị thông minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.



Những kết quả từ cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cơ sở tại Ninh Bình đang góp phần biến chủ trương của Nghị quyết số 57-NQ/TW thành hiện thực. Ngay từ cơ sở, chuyển đổi số đang trở thành động lực mạnh mẽ, giúp Ninh Bình xây dựng chính quyền hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ và mang lại trải nghiệm ngày càng thuận tiện, minh bạch cho người dân./.