Đột phá theo Nghị quyết 57: Phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và bình đẳng hơn

Hội thảo khoa học về Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng. Ảnh : TTXVN

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được nhiều địa phương xác định là nền tảng, động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.





Ứng dụng và phát triển công nghệ mới



Trên thế giới, kinh tế tầm thấp được đánh giá là một động lực tăng trưởng mới, dựa trên việc khai thác không gian hoạt động ở độ cao thấp bằng các phương tiện bay không người lái (UAV) và công nghệ hàng không tiên tiến. Việc khai thác hiệu quả không gian bay tầm thấp kết hợp với các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các hệ thống điều hành thông minh được kỳ vọng sẽ nâng cao năng suất lao động và chất lượng quản trị đô thị.



Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng UAV trên quy mô lớn. Là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lớn nhất cả nước, Thành phố tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tương đối đầy đủ. Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh về đô thị, công nghiệp và dịch vụ, hội tụ các điều kiện về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics và khu vực sinh thái đa dạng.



Trong định hướng phát triển kinh tế không gian tầm thấp đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới, trong đó có UAV nhằm từng bước mở rộng không gian phát triển mới cho thành phố, tạo thêm động lực tăng trưởng mới, phương thức quản trị mới và năng lực cạnh tranh mới trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với dịch vụ giao hàng bằng UAV. Đặc biệt, việc Thành phố triển khai thành công tuyến giao hàng bằng UAV vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu đã mở ra triển vọng mới trong ứng dụng UAV cho logistics thông minh. Hoạt động thử nghiệm và thí điểm này đã tạo cơ sở thực tiễn phục vụ nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý và phát triển hạ tầng cho kinh tế không gian tầm thấp của Thành phố trong thời gian tới.



Với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng vị trí địa lý thuận lợi, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các ứng dụng UAV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp. Kinh tế tầm thấp không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một cơ hội chiến lược để Đà Nẵng hình thành các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn tới.



Hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ tiếp tục được thành phố Đà Nẵng tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức về tiềm năng của công nghệ UAV, tạo động lực cho quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.



Đưa công nghệ đến từng người dân



Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển đổi số được nhiều địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026. Vì vậy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ với mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và bình đẳng hơn.



Để đưa dịch vụ công, dịch vụ tài chính - ngân hàng và các tiện ích số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước đi mạnh mẽ, đột phá của tỉnh trong lộ trình xây dựng chính quyền số và xã hội số năm 2026.



Kiosk được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện nhiều tiện ích trên cùng một thiết bị như: Nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến, cấp bản sao số tài liệu điện tử, sử dụng các dịch vụ công của Bộ Công an và nhiều tiện ích số khác.



Trong giai đoạn thí điểm, 10 Kiosk hành chính công thông minh sẽ được đưa vào vận hành tại 3 điểm Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và 7 đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mô hình Kiosk thông minh này sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực bởi được tích hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử VNeID kết hợp với nền tảng thanh toán trực tuyến tiên tiến của Agribank.



Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là người thụ hưởng trực tiếp của chuyển đổi số, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đã triển khai mô hình “Thôn số” đầu tiên tại thôn 6.



Khác với những mô hình truyền thống, “Thôn số” tại Yên Bình ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất. Đó là việc ra mắt Trung tâm hỗ trợ công dân số bằng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot) ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã; điểm giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Nhà văn hóa thôn thông qua Cabin AI. Không dừng lại ở hành chính, xã còn ra mắt mô hình “Trường học số” với không gian thí nghiệm ảo và thiết lập hệ thống truyền hình trực tuyến liên thông đến các thôn trên địa bàn.



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình Lê Minh Đức cho biết, thôn 6 đã hoàn thành 21/21 tiêu chí thôn số mức nâng cao trên cả bốn trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 100% hộ dân được phủ sóng 4G, 5G và Internet cáp quang tốc độ cao. Cùng đó, 95% hộ dân đã sử dụng ứng dụng Cư dân số; 100% hồ sơ hành chính được thực hiện trên môi trường số; trên 90% hộ gia đình tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục trực tuyến...



Những mô hình trên cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong việc đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn đời sống, đến từng phường, xã, thôn, bản, hộ gia đình và từng người dân, giúp người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách thuận lợi, dễ dàng, an toàn và hiệu quả./.