Đột phá theo Nghị quyết 57: Đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phổ biến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ số, chuyển đổi số…

Theo ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, trong năm 2026, thành phố Cần Thơ đề ra 63 chỉ tiêu, trong đó có 2 chỉ tiêu chung; 2 chỉ tiêu phát triển hạ tầng; 6 chỉ tiêu phát triển nguồn lực; 11 chỉ tiêu phát triển khoa học công nghệ; 9 chỉ tiêu phát triển sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 33 chỉ tiêu chuyển đổi số. Thành phố Cần Thơ cũng đề ra 142 nhiệm vụ khoa học, công nghệ; triển khai 91 hạng mục, dự án...

Kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết 57 của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua là công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả ở một số nhiệm vụ cụ thể. UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua 5 nghị quyết. UBND thành phố đã ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh, hạ tầng và nền tảng số được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ phủ sóng 5G tại thành phố chiếm khoảng 60%; dịch vụ công trực tuyến ngày càng nâng cao chất lượng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng, nhất là trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân. Thành phố đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền 2 cấp và xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiện đại.

Công tác triển khai Đề án 06 tại Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong số hóa dữ liệu, phát triển định danh điện tử, cung cấp dịch vụ công thiết yếu và thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, tại thành phố, 98,48% hồ sơ dịch vụ công thiết yếu đã được thực hiện trực tuyến; 100% sổ hộ tịch được số hóa; tích hợp trên 1 triệu sổ sức khỏe điện tử. Thành phố đã cấp trên 3,4 triệu thẻ căn cước, kích hoạt hơn 2,7 triệu tài khoản định danh điện tử… /.