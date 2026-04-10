Đột phá theo Nghị quyết 57: Công nghệ số thúc đẩy phát triển du lịch vùng cao

Doanh nghiệp và du khách cùng tham gia hệ sinh thái số



Năm 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang đón trên 3,9 triệu lượt khách, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở đó, năm 2026, tỉnh phấn đấu đón khoảng 4,1 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 600.000 lượt khách quốc tế, tạo việc làm cho khoảng 29.000 lao động. Đặc biệt, Tuyên Quang tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn với chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.



Chuyển đổi số là cơ hội lớn trong việc quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Tuyên Quang đến du khách. Để Nghị quyết 57 thực sự hiệu quả, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã và đang thực hiện hệ thống hóa, số hóa các cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, điểm đến du lịch để cung cấp thông tin cho du khách trên nền tảng Cổng du lịch thông tin của tỉnh.



Các khu du lịch, điểm du lịch, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện gắn mã QR với các ứng dụng thông tin điểm đến, chỉ đường, dịch vụ y tế, ăn nghỉ... để du khách tìm kiếm thông tin dễ dàng, thuận tiện.



Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, chuyển đổi số đang tạo ra sự thay đổi sâu rộng từ cơ sở. Người dân đã trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số, biết sử dụng mạng xã hội, mã QR và nền tảng trực tuyến để quảng bá và kinh doanh dịch vụ du lịch.



Du khách Sterre Albrecht, từ Amsterdam (Hà Lan) chia sẻ: "Khi đến các điểm du lịch nổi tiếng ở đây, tôi có thể quét mã QR để xem thông tin điểm đến và hướng dẫn tham quan. Điều này rất tiện lợi và giúp tôi hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương".



Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành và quảng bá. Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ là một trong những đơn vị tiêu biểu khi xây dựng hệ thống truyền thông đa kênh, tối ưu hóa nền tảng số để tiếp cận khách hàng.



Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ cho biết, khách du lịch hiện nay chủ yếu tìm kiếm và đặt dịch vụ qua mạng. Do vậy, nếu không chuyển đổi số sẽ rất khó cạnh tranh; công nghệ giúp tiếp cận khách nhanh hơn, minh bạch hơn và nâng cao chất lượng phục vụ.



Thay đổi cách làm du lịch từ cơ sở



Tại các xã có nền tảng phát triển du lịch như Thanh Thủy, Na Hang, đặc biệt là vùng Cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Tuyên Quang, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý mà đã trở thành phương thức sản xuất mới trong hoạt động du lịch cộng đồng. Người dân từng bước chuyển từ cách làm du lịch truyền thống sang chủ động tiếp cận thị trường thông qua nền tảng số.



Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú đánh giá, chuyển đổi số giúp thay đổi rõ nét cách làm du lịch của người dân địa phương. Từ chỗ phụ thuộc vào khách truyền thống, nay nhiều hộ đã biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và mã QR để quảng bá dịch vụ, giới thiệu văn hóa bản địa. Điều này không chỉ giúp tăng lượng khách, nâng cao thu nhập mà còn góp phần đưa hình ảnh Lũng Cú nói riêng và các điểm đến vùng Cao nguyên đá nói chung đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.



Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống hay các cơ sở homestay đã sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video giới thiệu dịch vụ rồi đăng tải lên các nền tảng xã hội, giúp quảng bá nhanh và tiếp cận trực tiếp du khách.



Cùng với đó, mã QR được ứng dụng rộng rãi trong giới thiệu dịch vụ, thực đơn và sản phẩm địa phương như thổ cẩm, rượu ngô, nông sản. Nhiều hộ cũng tham gia nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, mở rộng thị trường và tăng tính chủ động trong kinh doanh.



Bà Lý Hồng Thu, chủ homestay ở xã Quản Bạ cho hay, trước đây chủ yếu trông chờ khách quen hoặc khách qua giới thiệu, nhưng từ khi sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lượng khách tăng rõ rệt. Các thông tin về dịch vụ, giá phòng, thực đơn đều được công khai trên mạng nên khách tự tìm đến nhiều hơn, trong đó có cả du khách nước ngoài. Hiện nay nếu không biết dùng điện thoại để quảng bá thì rất khó làm du lịch.



Du khách Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ: "Thông qua những nội dung đăng tại của các đơn vị lữ hành, các cơ sở du lịch cùng các mã QR đặt tại các địa điểm du lịch, việc đặt phòng, tra cứu thông tin và phản hồi dịch vụ rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy an tâm và chủ động hơn trong hành trình".



Thực tế cho thấy, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh du lịch mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người Tuyên Quang đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, hiện đại và bền vững./.