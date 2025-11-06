Đột phá công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam bứt phá xuất khẩu toàn cầu

Quang cảnh hội nghị.

Trao giải Doanh nghiệp Việt Nam thành công trên Amazon và vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc

Theo số liệu từ Amazon, trong năm vừa qua, tính đến ngày 31/7/ 2025, số lượng sản phẩm được bán ra bởi các đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thương mại điện tử B2C toàn cầu như một kênh xuất khẩu mới nổi của Việt Nam. Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đã trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả logistics. Số lượng đơn vị hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025, phản ánh sự chú trọng của nhà bán hàng Việt Nam trong việc đảm bảo giao hàng uy tín và dịch vụ khách hàng trên toàn cầu.

Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon bao gồm: Nhà cửa, Nhà bếp, Sức khỏe & Chăm sóc Cá nhân, Thời trang, và Làm đẹp - vẫn duy trì ổn định trong năm 2025, phản ánh thế mạnh sản xuất vốn có của Việt Nam.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, công bố chiến lược 2026 để thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT của khu vực.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, cho biết: “Với quá trình chuyển đổi số nhanh chóng và nền kinh tế định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, Việt Nam đang ở vị thế hoàn hảo cho sự tăng trưởng xuất khẩu TMĐT. Chúng tôi đã và đang xây dựng nền tảng để hỗ trợ Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực TMĐT toàn cầu. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng công bố chiến lược 2026 nhằm tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT chất lượng cao của Đông Nam Á. Các giải pháp và công nghệ đổi mới toàn diện của Amazon sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam biến thế mạnh của mình thành thành công bền vững trên toàn cầu, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về chuyển đổi số và phát triển xuất khẩu chất lượng cao của đất nước.”

Ông Jim Yang, Giám Đốc Phát triển Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương của Amazon Global Selling, chia sẻ về sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu hướng về Châu Á.

Trọng tâm chiến lược 2026 của Amazon Global Selling Việt Nam bao gồm: Tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT Đông Nam Á, nâng tầm thương hiệu "Made-in-Vietnam", thúc đẩy chuyển đổi AI cho ngành xuất khẩu Việt Nam.

Tại sự kiện, Amazon cũng công bố ra mắt chương trình vận chuyển xuyên biên giới Amazon Global Logistics (AGL), đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới được chọn làm điểm xuất phát FBA của AGL, cho phép doanh nghiệp địa phương tiếp cận giải pháp logistics toàn diện kết nối trực tiếp với mạng lưới trung tâm xử lý đơn hàng của Amazon tại Hoa Kỳ. Việc ra mắt này giúp doanh nghiệp địa phương tập trung vào thế mạnh sản xuất để mở rộng kinh doanh quốc tế và để Amazon quản lý toàn bộ quy trình logistics xuyên biên giới từ khâu lấy hàng đến giao hàng tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng./.