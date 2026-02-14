Động viên, chăm lo người lao động Thủ đô dịp giáp Tết

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng thăm, động viên và tặng quà công nhân đang thi công tại cầu Vân Phúc. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Đây là hai dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, được triển khai xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc vượt sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 (thuộc địa bàn xã Phúc Lộc và xã Phúc Thọ) khởi công ngày 19/8/2025. Đến hết tháng 1/2026, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công. Liên danh nhà thầu do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C đứng đầu cùng các đơn vị thành viên tổ chức 10 mũi thi công đồng loạt trên toàn dự án. Riêng hạng mục cọc khoan nhồi đã hoàn thành 132/815 cọc trong năm 2025.

Hiện công trường có 252 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc thường xuyên. Dịp Tết Nguyên đán, các nhà thầu duy trì 3 mũi thi công, tập trung vào cọc khoan nhồi dưới sông Hồng và cầu cạn lòng hồ Vân Cốc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án chào mừng Hội nghị APEC 2027.

Tại dự án cầu Thượng Cát, tiến độ thi công được bảo đảm theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 16/36 cọc khoan nhồi D2000 nhịp chính cầu dây văng trụ P31; đồng thời triển khai các hạng mục cầu dẫn từ trụ P21 đến P27. Khoảng 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường. Ban điều hành dự án bố trí đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân đã làm việc xuyên Tết, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đề nghị các nhà thầu tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm điều kiện làm việc và an toàn cho người lao động; đồng thời động viên tập thể cán bộ, công nhân nỗ lực thi công, hoàn thành dự án đúng và vượt tiến độ.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao quà Tết và hỗ trợ 30 triệu đồng tặng đoàn viên, công nhân lao động tại các công trường.

Đại diện công nhân tham gia thi công cho biết, dù không được sum họp cùng gia đình dịp Tết, song anh em xác định trách nhiệm, động viên nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Các dự án cầu vượt sông Hồng khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực phía Tây và phía Bắc Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Tết không xa nhà" tại Khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam ở lại Thủ đô đón Tết.

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Tết là thời khắc sum vầy, song vì nhiều lý do, vẫn có những người lao động chưa thể về quê. Công đoàn Thủ đô mong muốn đoàn viên đón Tết ngay tại nơi đang sinh sống, làm việc trong không khí ấm áp, nghĩa tình; đồng thời đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, nắm bắt hoàn cảnh cụ thể để có hỗ trợ kịp thời, thiết thực.

Tại chương trình, đoàn viên, công nhân được giao lưu văn nghệ và nhận quà Tết gồm bánh chưng, giò cùng các phần quà thiết yếu. Đại diện người lao động cho biết, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn giúp họ thêm yên tâm làm việc, vơi bớt nỗi nhớ quê khi đón Tết xa nhà.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên tại công trường và khu nhà ở công nhân thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Thủ đô với người lao động trong dịp Tết, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực để đoàn viên, công nhân gắn bó, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố./.