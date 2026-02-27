Đồng Tháp: Vững vàng tuyến đầu, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tổ bầu cử số 6, ấp 3, xã Tân Hồng (Đồng Tháp) họp chuẩn bị việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới đất liền dài hơn 50 km, tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) với 6 xã, phường biên giới là Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Phước, Hồng Ngự, Thường Lạc. Ghi nhận tại một số địa phương ở khu vực biên giới, việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HHND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được chuẩn bị tích cực, khẩn trương. Đến nay, công tác bầu cử đảm bảo tiến độ và quy định, các địa phương cố gắng chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử.



Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tổ bầu cử số 6, Ấp 3, xã Tân Hồng tổ chức họp bàn bạc để chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông Lê Văn Nông, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 (ấp 3, xã Tân Hồng) cho biết, Tổ tạo nhóm trên zalo để tiện việc thông tin, trao đổi công việc; các thành viên nghiêm túc tham gia tập huấn về bầu cử. Đến nay, Tổ thực hiện các nhiệm vụ đúng quy trình, quy định và đảm bảo thời gian. Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và danh sách cử tri của Tổ đã niêm yết tại điểm bầu cử với hơn 760 cử tri.



Nhà văn hóa ấp Gò Da, xã Tân Hồng là khu vực bỏ phiếu số 8 của xã với gần 800 cử tri. Ông Lê Văn Tiền, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8 (ấp Gò Da) cho hay, những ngày qua các thành viên của Tổ chỉnh trang, vệ sinh, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại khu vực bỏ phiếu. Tổ đã ban hành quy chế làm việc, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tổ cũng đã dự trù phương án thùng phiếu phụ, mang đến tận nhà những người già yếu, bệnh tật đi lại khó khăn để chính họ lựa chọn và gửi phiếu bầu.

Nhà văn hóa ấp Gò Da, xã Tân Hồng (Đồng Tháp) là điểm bỏ phiếu số 8 cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Theo Ủy ban bầu cử xã Tân Hồng, địa phương chủ động cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của xã Tân Hồng thực hiện đảm bảo tiến độ. Cụ thể, xã đã ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử xã, 7 ban bầu cử, 25 tổ bầu cử. Xã hoàn thành việc lập và ban hành thông báo niêm yết danh sách cử tri với hơn 23 nghìn người; ấn định 7 đơn vị bầu cử và xác định 25 khu vực bỏ phiếu.



Bà Đào Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết, Tân Hồng là xã biên giới, để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã rất quan tâm công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, Tiểu ban An ninh trật tự chủ động xây dựng kế hoạch xử lý những tình huống phát sinh. Trên tuyến biên giới sẽ tăng cường hơn nữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong cơ chế phối hợp để đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó có ổn định về tình hình dân cư. Cùng với đó, xã đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp bằng nhiều hình thức để cử tri nắm, đi bầu cử đảm bảo số lượng, thời gian và đạt theo yêu cầu.



Tại xã biên giới Thường Phước, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các ban bầu cử và tổ bầu cử của xã cũng vừa tổ chức họp đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn. Theo Ủy ban bầu cử xã Thường Phước, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử thực hiện khẩn trương, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thường Phước đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các ấp đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 45 nghìn cử tri. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử triển khai với nhiều hình thức phù hợp và thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an ninh, trật tự.