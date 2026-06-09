Đồng Tháp triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Đại biểu tưởng niệm đến các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ nay đến ngày 25/6/2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 442 mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu); số hóa hồ sơ; bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định ADN. Sau đợt thực hiện, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm thống nhất quy trình, phương pháp triển khai, làm cơ sở triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Theo chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 9, tỉnh phấn đấu từ tháng 1/2026 đến 7/2027, tỉnh quy tập 370 hài cốt liệt sĩ, trong đó, năm 2026 phấn đấu quy tập 230 hài cốt; tỉnh đã thành lập các đội phục vụ công tác quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chỉ tiêu Trung ương giao. Đối với việc lấy mẫu ADN, tỉnh sẽ bám sát theo chỉ đạo, quy trình được Bộ Quốc phòng tập huấn và ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số tùy theo điều kiện thực tế để thực hiện công tác lấy mẫu đảm bảo hiệu quả, chính xác.

Lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27/7/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30/31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Giai đoạn từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tỉnh tiếp tục tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 9.346 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và các phần mộ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã áp dụng phương pháp thực chứng. Đồng thời tỉnh hoàn thành việc số hóa và cập nhật toàn bộ dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và xác định danh tính liệt sĩ./.