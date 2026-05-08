Đồng Tháp triển khai cao điểm chống khai thác IUU

Cán bộ đồn Biên phòng Tân Thành phối hợp Công an xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống khai thác IUU cho chủ tàu cá. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy sản để kịp thời phát hiện các sơ hở, bất cập; chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm xử lý ngay vướng mắc, kể cả đối với quy định chưa phù hợp thực tiễn.



Sở thực hiện tổng kiểm kê tàu cá theo nhóm chiều dài; lập danh sách, phân loại tàu cá không đủ điều kiện hoạt động như chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa có giấy phép khai thác hoặc chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.



Tỉnh yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá và chủ tàu trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đồng thời, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu cá kịp thời theo quy định; đỏao bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải được thực hiện đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký.



Trước ngày 15/5/2026, ngành chức năng phải hoàn thành tổng kiểm kê tàu cá và lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; trước ngày 30/5/2026 hoàn tất rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá trên hệ thống VNFishbase và VNeID.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) được giao thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa sông, cửa biển ngăn chặn, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), bảo đảm tàu cá xuất bến khớp với tàu cá rời cảng, tàu cá nhập bến khớp với với tàu cá cập cảng.



Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát dữ liệu tàu cá, quản lý cư trú ngư dân; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc vận chuyển, gửi thiết bị VMS…



Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường có tàu cá tổ chức các đoàn kiểm tra việc lắp đặt thiết bị VMS và việc thực hiện quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh sử dụng cho hoạt động giám sát hành trình tàu cá của đơn vị cung cấp dịch vụ và thiết bị VMS; đảm bảo số lượng thuê bao dịch vụ VMS hoạt động ổn định, không xảy ra lỗi vệ tinh, duy trì kết nối hệ thống VMS.



Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp tự kiểm tra, rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với các lô hàng xuất khẩu thủy sản vào EU; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thủy sản vào EU trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.



UBND các xã, phường có tàu cá quản lý, giám sát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá nguy cơ cao và tàu cá ngừng kết nối VMS dài ngày.Đồng thời, triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá và hỗ trợ duy trì thiết bị VMS cho ngư dân theo nghị quyết của HĐND tỉnh.



Đối với công tác truy xuất nguồn gốc, tỉnh yêu cầu 100% tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm phải được giám sát sản lượng trên hệ thống eCDT; tất cả hoạt động xuất, nhập bến, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định.



Với bờ biển dài 32 km cùng đội tàu 1.477 chiếc đánh bắt hải sản trên biển, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đạt kết quả khả quan. Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài./.