Đồng Tháp tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường yêu cầu, các cơ quan, đơn vị khẩn trương chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ, nhất là đối với người đứng đầu. Trọng tâm là khắc phục triệt để tình trạng tham mưu chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời phát huy vai trò chủ động trong rà soát, đánh giá toàn diện việc tổ chức, vận hành bộ máy.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn chặt việc giao nhiệm vụ với kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả cụ thể; đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, sai sót. Việc hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở cần được chú trọng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định, qua đó, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đề xuất giải pháp để tăng cường xuất khẩu, đặc biệt là nông sản, đa dạng hóa thị trường, không quá phụ thuộc vào các thị trường truyền thống đang gặp khó khăn. Cùng với đó, cần rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm việc sử dụng vốn đúng mục tiêu, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đặc biệt, nhanh chóng hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, nghiên cứu tập trung nguồn lực đầu tư một số công trình mang tính đột phá để phát triển công nghiệp, du lịch… thúc đẩy tăng trưởng; tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng số, coi đây là hạ tầng của hạ tầng để kinh tế số phát triển theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cho biết, trong Quý I/2026, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả và hoạt động sản xuất kinh doanh song dưới sự lãnh đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh vẫn đạt và vượt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tỉnh thu ngân sách đạt 7.777 tỷ đồng, bằng 32,69% dự toán năm; sản xuất nông nghiệp giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định, sản lượng và quy mô xuất khẩu nông sản ngày càng được mở rộng. Lĩnh vực du lịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với lượng khách tăng hơn 50%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1%. Toàn tỉnh có hơn 1.180 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Điển hình, tăng trưởng GRDP quý I của tỉnh chỉ đạt 6,14%, xếp hạng thứ 32/34 tỉnh, thành phố cả nước. Đặc biệt, Quý I giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 5,2% theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao, mức đạt rất thấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong Quý I và nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong Quý II năm 2026…/.