Đồng Tháp: Phấn đấu bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Biểu dương, tri ân những người hiến máu tình nguyện, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ tình nguyện viên đã xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, bà Đặng Thị Thu Uyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, qua nhiều năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi giọt máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn khẳng định giá trị cao đẹp: sự sống được nối dài từ những trái tim biết sẻ chia.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng người hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại; phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các câu lạc bộ hiến máu để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, bền vững.



Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần "một hành động nhỏ hôm nay có thể mang lại sự sống cho một con người ngày mai. Mỗi giọt máu trao đi là một lời cam kết với sự sống, là biểu hiện cao đẹp nhất của tình yêu thương con người".



Năm 2026, chương trình "Hành trình Đỏ" với chủ đề "Giọt hồng trao đi - Sen hồng tỏa sắc", tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận trên 8.250 đơn vị máu, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và các điểm hiến máu trên toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN



Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh 525 cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện năm 2025 - 2026 được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và giấy chứng nhận của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.



Tại buổi lễ, 128 cá nhân và 45 gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện 20 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 28 gia đình và 142 cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện 15 lần được nhận giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh./.