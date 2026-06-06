Đồng Tháp khai mạc Lễ hội trái cây lần thứ I năm 2026

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ lễ hội này không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại của tỉnh mà còn là dịp để tôn vinh những thành quả lao động của người nông dân; quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây; giới thiệu hình ảnh quê hương, thiên nhiên, con người Đồng Tháp. Đồng thời, tạo không gian kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh nhà.

Với trên 134.000 ha cây ăn trái, sản lượng hơn 2,5 triệu tấn mỗi năm, Đồng Tháp là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước; đặc biệt, trong những năm gần đây, tỉnh đã từng bước chuyển mạnh từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; không chỉ sản xuất với quy mô lớn mà còn đang chuyển mạnh sang sản xuất xanh, sản xuất có trách nhiệm và hướng đến kinh tế tuần hoàn.

Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp hơn 3.400 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha. Nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn... đã khẳng định được vị thế trên thị trường, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế; góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Đồng Tháp.

Để duy trì phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế, tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn; tăng cường công tác thiết lập, quản lý, kiểm tra, giám sát việc cấp, sử dụng và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và các quy định của thị trường nhập khẩu.

Cùng đó, Đồng Tháp đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện số hóa hồ sơ, quy trình quản lý, giám sát và kết nối đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc và các nền tảng quản lý chuyên ngành. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính minh bạch, chính xác, kịp thời trong sản xuất, kinh doanh nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu, góp phần đưa nông sản Đồng Tháp vươn xa hơn trên thị trường thế giới.

Đồng Tháp kỳ vọng Lễ hội lần này sẽ là chiếc cầu nối vững chắc, gắn kết chặt chẽ "5 nhà": Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Hệ thống tín dụng và logistics. Từ đó, mở ra những không gian hợp tác mới, tiếp tục quảng bá hình ảnh trái cây Việt Nam an toàn, chất lượng, giàu giá trị dinh dưỡng và mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Tỉnh Đồng Tháp quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững; quy hoạch lại từng vùng trồng, khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Địa phương đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh Đồng Tháp cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng nông nghiệp, logistics, chế biến sâu và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Lễ hội diễn ra từ ngày 5 - 8/6, với hơn 20 hoạt động như trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng trái cây Đồng Tháp, "gắn tuổi cho cây, cho quả", livestream bán hàng, giới thiệu, quảng bá kinh doanh trái cây và sản phẩm từ trái cây Đồng Tháp, farmtrip trải nghiệm du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây "ngọt vị phù sa – đậm đà tình đất", các hội thảo phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm trái cây chủ lực của tỉnh Đồng Tháp.../.