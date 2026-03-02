Đồng Tháp đổi mới, đột phá trong công tác huấn luyện

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên xây dựng lòng tin và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về mọi mặt; chú trọng huấn luyện tại chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho chỉ huy và cơ quan. Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức huấn luyện cho bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và diễn tập các hình thức chiến thuật, diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch, sát với đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ và thế trận khu vực phòng thủ địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp cần duy trì và nâng cao chất lượng các chế độ huấn luyện, tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt các phong trào thi đua đột kích và phong trào thi đua quyết thắng, tạo khí thể thi đua huấn luyện sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức phát động thực hiện giao ước thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2026, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp xác định đẩy mạnh đổi mới, tạo đột phá trong công tác huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Quân sự tỉnh. Với phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và sẵn sàng tiếp nhận, khai thác trang bị mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham quan mô hình, sáng kiến, cải tiến trang thiết bị huấn luyện tại Trung đoàn 320. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh gắn kết giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật nghiêm ngặt; huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và các phương án tác chiến thực tế. Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình, đẩy mạnh rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao; phấn đấu 100% đối tượng kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi. Đặc biệt, đối với chiến sĩ mới, yêu cầu 100% biết bơi và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt - Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh)./.