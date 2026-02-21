Đông Nam Bộ nắng nóng, Miền Bắc có nhiệt độ cao nhất đến 26 độ C

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau:

TP. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ C cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.