Đồng Nai và doanh nghiệp Nhật hợp tác xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ca cao Trọng Đức và Công ty cổ phần Tromso sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng than sinh học từ vỏ ca cao nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp (vỏ ca cao) để sản xuất than sinh học góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải.

Ký kết giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca cao Trọng Đức và Công ty cổ phần Tromso (Nhật Bản) hướng đến mục tiêu sản xuất phát thải thấp cho ngành ca cao. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện. Địa phương đang triển khai các dự án quan trọng như phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và sản phẩm nông sản hữu cơ nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xây dựng một tỉnh phát triển xanh và sáng tạo. Đồng Nai hiện có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và dự án này cũng sẽ góp phần xây dựng thành công các mối quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà của tỉnh cho đại diện tỉnh Hiroshima (Nhật Bản). Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn việc ký kết này tạo nên sự hợp tác bền vững giữa 2 doanh nghiệp, tạo điều kiện, hỗ trợ người nông dân Đồng Nai chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh nhằm cải thiện sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị của cây cao trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo để các hoạt động của hai bên được triển khai đạt kết quả tốt nhất.

Ông Đặng Tường Khanh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca cao Trọng Đức cho biết, trong quá trình sản xuất, công ty thu mua trực tiếp quả ca cao tươi của nông dân, do đó, lượng vỏ thải ra môi trường rất lớn. Trung bình mỗi năm, lượng vỏ thu gom trong quá trình sản xuất đạt hơn 6.000 tấn/năm, dự kiến sẽ lên tới 10.000 tấn/năm vào năm 2030, tạo áp lực rất lớn cho môi trường. Việc sử dụng công nghệ chế tạo than sinh học từ vỏ ca cao của Công ty cổ phần Tromso sẽ xử lý hàng nghìn tấn vỏ ca cao thành than sinh học và tận dụng được nhiệt lượng từ quá trình đốt để sấy hạt ca cao, giúp phát triển kinh tế tuần hoàn, gia tăng giá trị kinh tế cho doanh nghiệp cũng như người nông dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đồng Nai có 750 ha cây ca cao, cho sản lượng gần 20.000 tấn/năm. Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1.100 ha, sản lượng gần 30.000 tấn/năm; việc xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp nói chung và cây ca cao nói riêng cũng là mối quan tâm của tỉnh nhằm phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải thấp./.