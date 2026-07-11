Đồng Nai: Truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai đọc điếu văn tưởng niệm anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và đông đảo người dân.

Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời chia sẻ nỗi đau thương mất mát và lòng tiếc thương vô hạn đến các gia đình, thân nhân các liệt sĩ.

Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, sửa chữa, duy tu nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công luôn được thành phố quan tâm. Từ năm 2002 đến năm 2026, các thành viên Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí; cất bốc được hơn 4.000 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước ngoài về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước bạn Campuchia. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc, được 63 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ; trong đó có 62 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Campuchia và 1 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập trong nước.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 63 bộ hài cốt của các liệt sĩ đợt này chưa xác định được tên tuổi, quê quán; có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khẳng định, dù có rất nhiều khó khăn phía trước nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào. Đội K72 sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh trong chiến tranh cho đến khi không còn thông tin nữa mới thôi.

Sau lễ viếng, truy điệu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu Trung ương, Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai./.