Đồng Nai tái cơ cấu cây trồng, mở hướng nông nghiệp giá trị cao
Những năm gần đây, Đồng Nai tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm chuyển đổi giống cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Tỉnh ưu tiên phát triển cây ăn trái và cây công nghiệp có lợi thế, đồng thời ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường.
Tại vùng bưởi Tân Triều, những vườn cây được chăm sóc theo quy trình hữu cơ, kết hợp kỹ thuật hiện đại, cho trái ổn định về chất lượng. Sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu. Việc xây dựng thương hiệu và kiểm soát chất lượng giúp bưởi Tân Triều duy trì sức cạnh tranh bền vững.
Song song đó, cây ca cao được phát triển tại nhiều địa phương như Trảng Bom, Long Khánh, Cẩm Mỹ. Từ khâu chọn giống đến thu hoạch, lên men, phơi sấy đều được thực hiện theo quy trình chuẩn, tạo nguồn nguyên liệu đạt chất lượng cao cho ngành chế biến.
Đáng chú ý, sản xuất nông nghiệp của tỉnh ngày càng gắn với công nghệ cao: hệ thống tưới tự động, quản lý sâu bệnh thông minh, số hóa quy trình canh tác. Cách làm này giúp nông dân nâng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Với định hướng gắn sản xuất với thị trường và xây dựng thương hiệu, Đồng Nai đang từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân./.