Đồng Nai tái cơ cấu cây trồng, mở hướng nông nghiệp giá trị cao

Những năm gần đây, Đồng Nai tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm chuyển đổi giống cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Tỉnh ưu tiên phát triển cây ăn trái và cây công nghiệp có lợi thế, đồng thời ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường.

Toàn phường Tân Triều hiện có khoảng 400 ha bưởi, gồm nhiều giống đặc sản như bưởi đường lá cam, bưởi xiêm ruột đỏ, bưởi da xanh ruột hồng, bưởi ổi và bưởi da láng.

Du khách tham quan vườn bưởi Tân Triều với những chùm trái trĩu cành.

Quy trình tỉa cành loại bỏ những loại sâu, bọ gây hại cho cây bưởi.

Với quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, bưởi ở đây được chăm sóc theo hướng organic hiện đại, đạt tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap.

Bưởi Tân Triều không chỉ tiêu thụ khắp các tỉnh thành mà còn xuất khẩu đi các nước như Hà Lan, Đức…

Tại vùng bưởi Tân Triều, những vườn cây được chăm sóc theo quy trình hữu cơ, kết hợp kỹ thuật hiện đại, cho trái ổn định về chất lượng. Sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu. Việc xây dựng thương hiệu và kiểm soát chất lượng giúp bưởi Tân Triều duy trì sức cạnh tranh bền vững.

Song song đó, cây ca cao được phát triển tại nhiều địa phương như Trảng Bom, Long Khánh, Cẩm Mỹ. Từ khâu chọn giống đến thu hoạch, lên men, phơi sấy đều được thực hiện theo quy trình chuẩn, tạo nguồn nguyên liệu đạt chất lượng cao cho ngành chế biến.

Những vườn ca cao ở xã Trảng Bom, phường Long Khánh hay xã Cẩm Mỹ được chăm bón chu đáo.

Quả cacao chủ yếu mọc sai ở thân và gốc cây.

Người dân trao đổi mua bán cacao ngay tại vườn.

Nhờ trồng cây cacao nhiều hộ dân tại xã Trảng Bom và phường Long Khánh thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Đáng chú ý, sản xuất nông nghiệp của tỉnh ngày càng gắn với công nghệ cao: hệ thống tưới tự động, quản lý sâu bệnh thông minh, số hóa quy trình canh tác. Cách làm này giúp nông dân nâng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với định hướng gắn sản xuất với thị trường và xây dựng thương hiệu, Đồng Nai đang từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân./.