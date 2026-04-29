Đồng Nai phát triển lớp học số, nâng chất lượng dạy và học

Trong mỗi tiết học ở lớp học số của trường THCS Lê Qúy Đôn (phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), học sinh được học trực tiếp trên máy tính giúp tăng khả năng sử dụng công nghệ. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Trong xu thế đó, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (phường Long Khánh) được xem là đơn vị đi đầu trong xây dựng mô hình lớp học số, trường học số. Qua đó, nhà trường từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường học tập hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tổ chức thí điểm lớp học số của Google. Lớp học được trang bị 30 máy tính laptop từ nguồn xã hội hóa để phục vụ học và giảng dạy các môn như: Toán, Tiếng Anh, Tin học…

Ở lớp học số của Trường trung học cơ sở Lê Qúy Đôn (phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), các tiết học luôn sôi nổi, học sinh năng động, sáng tạo và tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Tại lớp học số, mỗi học sinh sử dụng một máy tính riêng, không còn bó hẹp trong không gian bảng đen, phấn trắng. Các giờ học được “làm mới” bằng bài giảng điện tử, hình ảnh trực quan và video minh họa sinh động, giúp mở rộng việc tiếp cận tri thức trên môi trường số cho học sinh. Cùng với đó, kho học liệu điện tử, ngân hàng câu hỏi trực tuyến… tạo điều kiện để học sinh chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi.

Em Nguyễn Ngọc Bích Ngân, học sinh lớp 7/1, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn chia sẻ, việc học trong phòng học số giúp các tiết học trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn. Không chỉ tiếp nhận kiến thức trong sách giáo khoa, em còn có thể chủ động tìm kiếm thông tin, xem video, hình ảnh minh họa trực quan, nhờ đó hiểu bài nhanh hơn, ghi nhớ lâu hơn và vận dụng tốt những kiến thức đã học trong các kỳ kiểm tra.

Ở lớp học số của Trường trung học cơ sở Lê Qúy Đôn (phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), giáo viên sẽ định hướng cho học sinh biết cách sử dụng, làm chủ công nghệ. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Không chỉ mang lại lợi ích rõ rệt cho học sinh, việc triển khai lớp học số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng tạo thuận lợi cho giáo viên. Mỗi thầy, cô cần chủ động, linh hoạt hơn trong xây dựng bài giảng, đổi mới phương pháp, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng học sinh biết cách sử dụng và làm chủ công nghệ.

Thầy Lê Hoàn Vũ, giáo viên môn Toán, cho biết các tiết học số có nhiều thay đổi theo hướng tích cực so với cách dạy truyền thống. Bài giảng được thiết kế sinh động, thay cho cách truyền đạt khô khan trước đây, giúp học sinh hứng thú hơn. Nhiều nội dung bài tập được lồng ghép vào trò chơi, tạo không khí học tập nhẹ nhàng, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ cho học sinh.

Học sinh trong lớp học số sẽ thực hiện làm bài tập, tìm kiếm tài liệu ngay trên máy tính. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

“Ở lớp học số, tiết học lúc nào cũng rất sôi nổi, các em học sinh năng động hơn, sáng tạo hơn. Giáo viên phải thay đổi rất nhiều trong phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, phải đầu tư năng lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số của mình”, thầy Lê Hoàn Vũ cho biết.

Sau hai năm triển khai thí điểm lớp học số, ghi nhận hiệu quả tích cực và phản hồi tốt từ học sinh, năm học 2025–2026, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã xin ý kiến chính quyền địa phương và phụ huynh để nhân rộng mô hình và nhận được sự đồng thuận cao. Từ đó, nhà trường huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư phòng học số với hàng chục thiết bị Chromebook, màn hình LED, hệ thống sạc laptop… tạo điều kiện cho hàng trăm học sinh tiếp cận phương pháp học tập hiện đại. Cùng với đó, việc triển khai đồng bộ học bạ số, sổ điểm điện tử, hồ sơ giáo dục điện tử… từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục số, minh bạch và hiệu quả. Đến nay, mô hình lớp học số đã được triển khai đại trà tại 7 lớp thuộc các khối 6, 7 và 8.

Bà Nguyễn Thị Lộc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn cho biết, việc triển khai lớp học số đã tạo hứng thú cho học sinh khi được tiếp cận công nghệ hiện đại, tăng cường tương tác, làm việc nhóm và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức so với phương pháp dạy học truyền thống. Sau khi hoàn thành chương trình thí điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, nhà trường nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả tích cực nên đã chủ động nhân rộng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ông Tăng Quốc Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua địa phương đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh về hiệu quả của mô hình lớp học số tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Việc nhà trường chủ động ứng dụng công nghệ trong giảng dạy không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo môi trường học tập hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển. Chính quyền địa phương đánh giá cao và hoan nghênh những nỗ lực chuyển đổi số của nhà trường, coi đây là bước đi thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực số đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành.

Trong bối cảnh địa phương định hướng phát triển lên đô thị trực thuộc Trung ương, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, hình thành tư duy giáo dục hiện đại và khả năng làm chủ công cụ số được xác định là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục số cũng được xem là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng đô thị thông minh./.