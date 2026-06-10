Đồng Nai lần đầu tổ chức chương trình khuyến mại hàng hiệu

Người dân mua hàng tại chương trình “Khuyến mại hàng hiệu Đồng Nai Mega Sale 2026”. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Ngay trong ngày khai mạc, chương trình thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.



Theo Ban tổ chức, Đồng Nai Mega Sale 2026 có gần 70 gian hàng, quy tụ hơn 300 thương hiệu trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, cao cấp như: mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, giày dép, đồ trang sức, đồ gia dụng. Ngay trong ngày khai mạc, chương trình thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.Theo Ban tổ chức, Đồng Nai Mega Sale 2026 có gần 70 gian hàng, quy tụ hơn 300 thương hiệu trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, cao cấp như: mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, giày dép, đồ trang sức, đồ gia dụng.

Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các gian hàng đều đưa ra ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá lên đến 80%, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý.

Các mặt hàng được giảm giá tại chương trình Đồng Nai Mega Sale 2026. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Các doanh nghiệp tham gia chương trình Đồng Nai Mega Sale 2026 được yêu cầu đảm bảo rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm cũng như minh bạch giá bán và khuyến mại.



Theo Sở Công Thương Đồng Nai, chương trình Đồng Nai Mega Sale 2026 là hoạt động lớn nhằm xúc tiến thương mại, phát triển dịch vụ và kích cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Chương trình không chỉ là hoạt động mua sắm đơn thuần, mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường; kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó tăng sức mua trên thị trường./.