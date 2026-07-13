Đồng Nai: Di dời các trụ điện nằm giữa đường sau phản ánh của báo chí

Theo ghi nhận tại hiện trường, Điện lực Đồng Phú đã huy động hơn 12 cán bộ, công nhân viên cùng xe cẩu, xe múc và các phương tiện chuyên dụng để đào móng, dựng vị trí mới cho hệ thống điện theo phương án đã được thống nhất với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Công trình gồm di dời tuyến đường dây 12,7/0,4kV, 1 trạm biến áp công suất 1x50kVA, 19 trụ bê tông ly tâm cao 8,5m và 1 trụ điện cao 12m.

Điện lực Đồng Phú tiến hành di dời tuyến đường dây 12,7/0,4kV, 1 trạm biến áp công suất 1x50kVA, 19 trụ bê tông ly tâm cao 8,5m và 1 trụ điện cao 12m. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Ông Mai Đông Hưng, tổ trưởng Tổ quản lý vận hành, Điện lực Đồng Phú cho biết, việc di dời nhằm đưa hệ thống điện ra khỏi phạm vi mở rộng tuyến đường, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông và đáp ứng tiến độ thi công dự án.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã có tin phản ánh về việc sau khi tuyến đường từ trung tâm xã Tân Lợi đến đường ĐT.753 được mở rộng từ khoảng 5m lên 32m, nhiều trụ điện và trạm biến áp vốn nằm ngoài mép đường cũ đã trở thành vật cản ngay giữa phần đường mới, khiến người dân lo ngại nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.

Sau phản ánh của người dân và báo chí, Điện lực Đồng Phú, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi cùng đơn vị thi công đã thống nhất phương án di dời toàn bộ hệ thống điện nằm trong phạm vi dự án.

Việc di dời nhằm đưa hệ thống điện ra khỏi phạm vi mở rộng tuyến đường, bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Việc khẩn trương triển khai di dời các trụ điện sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để dự án mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã Tân Lợi đến đường ĐT.753 được thi công đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.