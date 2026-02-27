Động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

AFS giới thiệu hàng loạt hoạt động hợp tác với Việt Nam được tổ chức trong năm 2025. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của AFS mà còn khẳng định thể thao đang trở thành một trụ cột hợp tác mới đầy triển vọng trong Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập vào tháng 10/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng nghị sĩ Thani Mohamed Soilihi - nguyên Quốc vụ khanh phụ trách Pháp ngữ và Quan hệ đối tác quốc tế - nhấn mạnh Pháp ngữ ngày càng có vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Pháp và châu Á. Việc Pháp chuẩn bị chuyển giao chức Chủ tịch Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ cho Campuchia thể hiện tinh thần kế thừa, mở rộng và liên kết giữa các châu lục.

Nhắc lại tư tưởng của triết gia và chính trị gia nổi tiếng người Senegal Léopold Sédar Senghor về “một chủ nghĩa nhân văn toàn diện được dệt nên quanh Trái Đất”, ông Thani Mohamed Soilihi cho rằng thể thao chính là một trong những sợi dây kết nối hiệu quả nhất giữa các dân tộc, bởi nó tập hợp, truyền cảm hứng và chuyển tải những giá trị phổ quát như kỷ luật, đoàn kết và tôn trọng. Theo ông, thể thao là phương tiện hiệu quả để hiện thực hóa tinh thần đó, góp phần gắn kết, truyền cảm hứng và mở ra các dự án hợp tác cụ thể như kết nối câu lạc bộ, trao đổi vận động viên trẻ. Ông cũng nhắc tới việc Pháp chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2030 như một cơ hội mới để tăng cường liên kết trong không gian Pháp ngữ.\

Đại sứ Việt nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định hợp tác thể thao là minh chứng sinh động cho chiều sâu và tính thực chất của Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Đại sứ chúc mừng Pháp đã tổ chức thành công Thế vận hội mùa Hè (Olympic) Paris 2024 và Thế vận hội người khuyết tật Paralympic Paris 2024, coi đây là dấu mốc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, liên đoàn và vận động viên hai nước. Bên cạnh đó, Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng thông báo Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn 2035, với mục tiêu đưa vận động viên vươn tới đẳng cấp cao hơn, nâng cao vị thế quốc gia trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đặc biệt cảm ơn Chính phủ Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, AFS cùng các địa phương, nhất là vùng Normandie, đã tạo điều kiện để các vận động viên Việt Nam sang tập huấn trong năm 2025. Ông nhấn mạnh các kết quả đạt được gần đây tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) nơi nhiều vận động viên từng tập huấn tại Pháp giành huy chương vàng, cho thấy hiệu quả rõ ràng của mô hình hợp tác này. Theo ông, vượt lên trên các bảng xếp hạng, thể thao là ngôn ngữ chung của nhân loại, là sự hợp tác giữa con người với con người, góp phần củng cố niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong phát biểu trực tuyến từ Hà Nội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết sáng kiến hợp tác thể thao giữa hai nước được hình thành từ dịp Thế vận hội mùa Hè Paris 2024. Sau các cuộc tiếp xúc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam, tháng 2/2025, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức. Chương trình được khởi động nhờ khoản hỗ trợ 200.000 euro (khoảng hơn 236.000 USD) từ Quỹ hỗ trợ ưu tiên của Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, và được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam hồi tháng 5/2025.

Theo Đại sứ Pháp, nguồn kinh phí này đã giúp xây dựng nền tảng hợp tác thể chế vững chắc, tổ chức các đoàn trao đổi song phương, đồng thời chuyển giao phần mềm hỗ trợ huấn luyện viên trong lập kế hoạch nâng cao năng lực vận động viên – hiện đang được triển khai tại nhiều liên đoàn thể thao Việt Nam. Các chuyên gia của Viện Quốc gia Thể thao, Chuyên môn và Thành tích cao Pháp (INSEP) cũng tham gia đánh giá nhu cầu và đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới. Ông đánh giá cao vai trò năng động của AFS cùng các đối tác tại Normandie trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ vận động viên Việt Nam tập huấn tại Pháp. Việc các vận động viên điền kinh nội dung 4x400m và đấu kiếm sau thời gian tập huấn tại Normandie đã giành huy chương vàng tại SEA Games 33 ở Thái Lan, qua đó góp phần đưa Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn với 278 huy chương được xem là tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - đánh giá cao vai trò của AFS sau một năm hoạt động. Theo ông, AFS đã khẳng định vị thế là một cầu nối chiến lược, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực kỹ thuật và định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn. Thông qua các chương trình trao đổi huấn luyện viên, chuyên gia, tạo điều kiện thi đấu và tập huấn tại Pháp, vận động viên Việt Nam đã tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, khoa học và bài bản hơn. Hướng tới Đại hội Thể thao châu Á 2026, ông cho biết hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo dài hạn, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học thể thao, dinh dưỡng và y học thể thao, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi thành tích trong tương lai không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là biểu tượng của hợp tác bền chặt Việt Nam - Pháp.

Cũng tại buổi lễ, ông Cồ Minh Đức - Tổng Thư ký AFS cho biết việc thành lập hiệp hội xuất phát từ mong muốn góp phần nâng cao thành tích Olympic của Việt Nam, trên nền tảng cốt lõi là niềm tin và sự gắn kết lâu dài giữa các đối tác hai nước. Theo ông, chỉ khi có sự tin cậy và tầm nhìn bền vững mới có thể xây dựng một tổ chức hoạt động lâu dài, với mục tiêu phát triển “cho 100 năm”, chứ không phải những dự án ngắn hạn. Ông cho biết thêm rằng việc lựa chọn Normandie làm điểm tựa hợp tác chiến lược nhằm hình thành một mô hình hỗ trợ, đào tạo và đồng hành hiệu quả cùng thể thao Việt Nam. Với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam có tiềm năng lớn để mở rộng phong trào thể thao và nâng cao thành tích nếu có định hướng đúng và hợp tác thực chất.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký AFS Cồ Minh Đức bày tỏ mong muốn Việt Nam có thể đăng cai Đại hội Thể thao Pháp ngữ vào năm 2031, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các đối tác trong không gian Pháp ngữ nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Theo ông, việc tham gia sâu hơn và hướng tới đăng cai các sự kiện lớn của cộng đồng Pháp ngữ cũng như Olympic sẽ góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên trường quốc tế và làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Kể từ khi được thành lập vào cuối năm 2024, AFS đã từng bước triển khai chương trình hợp tác bài bản và có chiều sâu giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực thể thao thành tích cao./.