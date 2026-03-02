Động lực bám biển đầu năm gắn với quyết tâm chống khai thác IUU

Những con tàu công suất lớn tại Quảng Trị bắt đầu ra khơi với kỳ vọng có một năm khai thác, đánh bắt thủy hải sản bội thu. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Khởi sắc những chuyến biển đầu năm

Từ tờ mờ sáng đến trưa, tại nhiều khu vực bãi ngang của tỉnh Quảng Trị, không khí trở nên rộn ràng khi tàu thuyền của ngư dân lần lượt cập bến sau những chuyến ra khơi đầu xuân. Trên boong tàu, mực, cá, tôm được chuyển xuống bến trong niềm hân hoan của bà con. Sản lượng khai thác đạt khá cao, trong khi giá cả ổn định và sức mua mạnh đã tiếp thêm niềm tin cho ngư dân về một năm mới thuận lợi, hứa hẹn mùa vụ bội thu.

Ông Nguyễn Văn Tới, ngư dân xã Đông Trạch (Quảng Trị) phấn khởi cho biết, chuyến biển đầu năm của tàu ông đạt khoảng 2-3 tấn mực. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên có thể nhận từ 15-20 triệu đồng nên ai cũng rất phấn khởi. Anh em trên tàu ai cũng có thêm động lực để tiếp tục bám biển, hy vọng cả năm sẽ thuận lợi.

Tại cảng cá Nhật Lệ, hàng trăm con tàu được trang trí cờ Tổ quốc rực đỏ, chuẩn bị xuất bến trong niềm tin và hy vọng cho một mùa biển mới “đi thuận buồm, về đầy cá”. Mỗi con tàu rời bến không chỉ mang theo ngư lưới cụ mà còn chở theo tinh thần quyết tâm chinh phục biển cả, khẳng định ý chí bền bỉ của người dân miền biển trước sóng gió, gian nan.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Hải, thôn Sa Động, phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, việc treo cờ Tổ quốc trên tàu trước mỗi chuyến ra khơi đầu năm đã trở thành thông lệ nhiều năm nay. Việc treo cờ Tổ quốc đỏ thắm không chỉ là cầu may mắn cho cả năm mà quan trọng hơn là để giữ biển đảo, phần nữa là để anh em trên tàu nhìn lá cờ mà nhớ về quê hương, đất nước, có thêm điểm tựa tinh thần vượt qua sóng gió.

“Trên nền biển xanh, màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc tung bay như những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Với ngư dân, chuyến biển đầu năm không chỉ là mưu sinh mà còn mang ý nghĩa mở lộc biển, gửi gắm ước vọng cho cả một mùa đánh bắt an lành, thuận lợi”, ngư dân Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 4.600 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng trên 143.000 tấn. Ngay từ những ngày đầu năm, việc tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức các chuyến biển ngắn ngày đã mang lại tín hiệu tích cực cho sản xuất thủy sản của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Vinh cho biết, ngành nông nghiệp đã chủ động động viên bà con ngư dân chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương tiện và nhu yếu phẩm để vươn khơi, bám biển ngay từ đầu năm. Song song với đó, các lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho ngư dân nắm vững quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU. Mục tiêu không chỉ là phát triển kinh tế biển, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng mà còn góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong thời gian sớm nhất.

Quyết tâm chống khai thác IUU

Cùng với niềm vui từ những chuyến biển đầu năm, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được tỉnh Quảng Trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển ngành thủy sản. Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đã trực tiếp đi kiểm tra, động viên các ngư dân trong tỉnh sau những chuyến biển vươn khơi, đánh bắt đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Cùng với gửi lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn đến các ngư dân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo mong muốn bà con ngư dân tiếp tục khai thác hiệu quả, giữ gìn an toàn lao động, đoàn kết, hỗ trợ nhau trên biển. Đặc biệt, các ngư dân cần tuân thủ các quy định về đánh bắt, khai thác thủy sản, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản phải được đẩy mạnh đến từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Mục tiêu là giúp bà con hiểu rõ hậu quả của việc vi phạm IUU, nắm chắc các quy định liên quan đến hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và trách nhiệm của từng cá nhân khi tham gia sản xuất trên biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn diện nhiệm vụ chống khai thác IUU đã được giao; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá của các đoàn thanh tra. Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định, nhất là đối với nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu hết hạn đăng kiểm, tàu có nguy cơ cao hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong thời gian dài.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác kiểm tra, kiểm soát và tuần tra trên biển, ven bờ được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm 100% tàu cá xuất nhập bến theo quy định. Các hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, đúng thẩm quyền. Việc phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng và UBND cấp xã ngày càng chặt chẽ; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu và kiểm soát nguồn gốc thủy sản.

“Những chuyến biển đầu năm thuận lợi đã mang lại niềm tin và khí thế mới cho ngư dân Quảng Trị. Trong niềm vui trúng mùa, bà con càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng tinh thần chủ động, tự giác của ngư dân, tỉnh Quảng Trị đang từng bước xây dựng nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định./.