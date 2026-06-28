Đồng loạt ra quân thi đua chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Phường Chợ Quán (TP. Hồ Chí Minh) phát động chương trình vì cộng đồng năm 2026. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Sự kiện là hoạt động trọng điểm nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển bền vững. Qua phong trào, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 5 trụ cột chiến lược để cải thiện chất lượng môi trường đô thị, phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đó là phát triển đô thị xanh và giao thông xanh, xử lý rác thải, giảm ngập nước, mở rộng không gian xanh và chỉnh trang đô thị.

Dịp này, nhiều “Vườn cây đại đoàn kết”, tuyến đường hoa kiểu mẫu, tuyến đường cờ, công trình xanh đã được ra mắt, như: Vườn cây đại đoàn kết xã Hóc Môn; Vườn cây đại đoàn kết khu phố Hiệp An, phường Phú An; Vườn cây đại đoàn kết số 6 của phường Bình Trưng; Công viên Đại đoàn kết – Rực rỡ muôn sắc hoa phường Linh Xuân; công trình muôn sắc hoa phường Gò Vấp; tuyến phố muôn sắc hoa đường Phú Châu, phường Dĩ An…

Thiết thực chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng mạnh về cơ sở, đặt người dân là trung tâm, với nhiều phần việc, công trình nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Tại Ngày hội Chợ Quán nghĩa tình – vì cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Quán đã trao nhà đại đoàn kết, trao bảo trợ thường xuyên và phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên thanh niên phường Chợ Quán (TP. Hồ Chí Minh) làm quà lưu niệm từ vật liệu tái chế. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Phường Bình Trưng bàn giao 7 căn nhà căn nhà đại đoàn kết và khánh thành công viên thể thao tại khu phố 43. Phường Bàn Cờ tổ chức chương trình “Nghĩa tình Bàn Cờ”, chăm lo an sinh xã hội. Phường Chợ Lớn trao 200 phần quà an sinh xã hội và khám chữa bệnh miễn phí cho 500 lượt người dân tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Xã ven biển Xuyên Mộc trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn...

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao hơn 70 sổ tiết kiệm cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình “Bình dân học vụ số”, ra mắt đội hình nông dân số - nhà vườn online. Đoàn Thanh niên phường Chợ Quán ra mắt đội hình hỗ trợ AI Kiosk - Trạm dịch vụ công trực tuyến toàn trình 24/7 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường./.