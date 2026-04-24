Đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Trọng tâm là các tuyến quốc lộ, tuyến đường dẫn đến khu, điểm du lịch và các địa bàn vùng cao, nơi tập trung đông du khách trong dịp nghỉ lễ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phương tiện, giấy tờ của người tham gia giao thông trên tuyến trọng điểm đi Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Lực lượng Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số, tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm soát tại các vị trí trọng điểm; đồng thời, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là trên các tuyến như Quốc lộ 2C và các cung đường lên vùng cao. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.



Thượng úy Kiều Vương Đông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, nhất là khi lưu thông trên các tuyến đường vùng cao có nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu, bia khi lái xe và chú ý quan sát khi di chuyển qua các đoạn đường khuất tầm nhìn...



Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và đạt hiệu quả cao, lực lượng chức năng đã trực tiếp đến các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở cho thuê xe để phổ biến quy định pháp luật, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các điều kiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đến nay, khoảng 30 doanh nghiệp lữ hành và cơ sở cho thuê xe trên địa bàn đã ký cam kết thực hiện. Không chỉ tập trung vào doanh nghiệp, lực lượng Cảnh sát giao thông còn trực tiếp tuyên truyền tới lái xe và du khách; trong đó có nhiều khách nước ngoài bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp người tham gia giao thông hiểu và chấp hành đúng quy định.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý các hành vi vi phạm của lái xe khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 2C. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Anh Nguyễn Văn Tuấn (chủ cơ sở du lịch Jasmine Tour Hà Giang, Tuyên Quang) cho hay, trước mỗi tour, đơn vị đều phổ biến quy định về an toàn giao thông cho du khách và kiểm tra chặt chẽ phương tiện. Sau khi được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền và ký cam kết, cơ sở siết chặt hơn khâu quản lý, kiên quyết không giao xe cho người không đủ điều kiện.

Thực tế cho thấy, ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là du khách đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn. Du khách Đặng Thị Vân Anh (đến từ Nghệ An) chia sẻ: “Dịp này, chúng tôi đi du lịch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Khi đi qua các đoạn đèo dốc, tôi luôn chú ý quan sát, đi chậm và tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho chuyến đi”.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chủ động, linh hoạt trong bố trí lực lượng điều tiết giao thông, duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến trọng điểm; qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách, hướng tới một kỳ nghỉ lễ an toàn, thông suốt…/.