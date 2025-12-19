Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Trong số 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật có 148 công trình, dự án khởi công và 86 công trình, dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 96 dự án, với hơn 627 nghìn tỷ đồng; 138 dự án nguồn vốn khác, với số vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng.



Theo kế hoạch, Hà Nội đồng loạt khởi công 7 "siêu dự án" hạ tầng, đô thị với tổng mức đầu tư lên tới hơn 2,1 triệu tỷ đồng. Trong đó phải kể đến như Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha nằm trên địa bàn 11 xã, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Mục tiêu của Dự án là hình thành một quần thể đô thị thể thao đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) hay Thế vận hội Olympic.

Hay như Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nằm trên khu vực dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của thành phố Hà Nội. Dự án có quy mô diện tích khoảng 11.000 ha, bao gồm Trục đại lộ giao thông khoảng 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (03/02/2030), góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô. Ảnh phối cảnh: Phan Phương - TTXVN

Bên cạnh đó dự án còn đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng. Việc thiết lập tuyến Metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố tới đây sẽ được triển khai theo hình thức Metro đi ngầm.



Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic cùng với dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “kỳ tích sông Hồng”; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô “văn hiến - bản sắc - sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.



Bộ Xây dựng cũng tiến hành khánh thành, khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm như khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1, thông xe kỹ thuật Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, khánh thành Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; khởi công Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…



Dự án án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15. Dự án có quy mô chiều dài tuyến khoảng 390,9 km, đường đôi, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, vận tốc thiết kế 160 km/h, khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng, với tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.



Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. Việc khởi công Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là dấu mốc quan trong trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bảo đảm kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.



Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán ba giai đoạn là hơn 16 tỷ USD. Sau 5 năm liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng “công trình thế kỷ” biểu tượng cho khát vọng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; một số công trình quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 được khánh thành và chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Cột mốc quan trọng này thúc đẩy các đơn vị liên quan gấp rút phấn đấu về đích, hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa công trình vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.



Đáng chú ý bên cạnh các công trình hạ tầng giao thông, còn có những công trình bảo đảm an sinh xã hội cho người dân như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng với 16 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng hơn 20.000 m², quy mô hơn 260 giường, tạo điều kiện để bệnh nhân và người nhà được chăm sóc, nghỉ ngơi trong không gian tiện nghi xuyên suốt quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Bệnh viện được xây dựng và vận hành theo mô hình Hospital - Hotel hiện đại. Tổng thể không gian được thiết kế đồng bộ, hiện đại, ưu tiên yếu tố xanh, sự riêng tư và tiện ích, hướng đến môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thân thiện và nhân văn, nơi người bệnh không chỉ được điều trị mà còn được chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần.



Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) có tổng mức đầu tư khoảng 2.240 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028, hứa hẹn trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa - xã hội hiện đại, mang tính biểu tượng mới cho thanh niên thành phố.



Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm được tổ chức đồng loạt trong cả nước. Lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với 80 dự án được tổ chức khởi công, khánh thành, tổng vốn đầu tư khoảng 445.000 tỷ đồng. Lần thứ hai tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.



Để tổ chức thành công sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt này, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm điều kiện kỹ thuật để kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án./.