Đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo lan tỏa tinh thần "tốt đời, đẹp đạo"

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Buổi gặp gỡ nhằm thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành giữa Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam với các tổ chức tôn giáo và là dịp để trao đổi, chia sẻ thông tin, góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Thông tin đến các giám mục, linh mục về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,23%, các khu vực kinh tế đều có sự phát triển. Các chương trình văn hóa được tổ chức thu hút nhiều du khách, tạo được sự phấn khởi trong nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, xóa đói, giảm nghèo được thực hiện tốt; y tế, giáo dục, các dự án giao thông được quan tâm đầu tư.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ghi nhận sự đóng góp của chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh, đồng bào đã tích cực trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng xã nông thôn mới, phường đô thị văn minh, tham gia tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám mục Giáo phận Cần Thơ Lê Tấn Lợi phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến Tòa Giám mục Cần Thơ, Giám mục Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ cho biết, thời gian qua, các linh mục luôn hướng dẫn đồng bào theo đạo với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, “Mến Chúa, yêu người”; tham gia tích cực vào công tác từ thiện xã hội. Thời gian tới, Giáo phận Cần Thơ sẵn sàng chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hướng tới xây dựng hạnh phúc cho người dân, để người dân phát triển toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ tích cực tham gia, phối hợp cùng với các cơ quan chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”. Các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo lý, giáo luật của tôn giáo.

Giữa cơ quan chính quyền với các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tại thành phố luôn giữ mối quan hệ hài hòa, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật, các vấn đề liên quan đều được trao đổi thông tin kịp thời theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc thực hiện phương châm gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào yêu nước do chính quyền địa phương phát động./.