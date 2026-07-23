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Đồng hành cùng các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực
Sáng 23/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng trên địa bàn với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tinh. Lãnh đạo Thành phố đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, tập hợp và kết nối các nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, nhân rộng các mô hình chăm lo thiết thực; duy trì thường xuyên các hoạt động tri ân, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa và đồng hành với các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bền vững. Qua đó, các đơn vị tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn của chương trình, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người có công với cách mạng.
Tại chương trình, ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nếu những người lính Bộ đội Cụ Hồ là biểu tượng của lòng quả cảm nơi chiến trường thì những người vợ thương binh, bệnh binh nặng chính là biểu tượng của đức hi sinh, tình nghĩa vợ chồng và sức mạnh bền bỉ trong cuộc sống đời thường. Sự cống hiến của các cô tuy thầm lặng, nhưng vô cùng cao quý; góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình, bồi đắp truyền thống cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Chương trình “Tri ân người giữ lửa” diễn ra trong không khí trang trọng của lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng về những hi sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng. Chia sẻ những mất mát, khó khăn trong cuộc sống, những người vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng đều khẳng định niềm tự hào; đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn, nỗi đau bệnh tật sau chiến tranh, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch “Thương binh tàn nhưng không phế", vươn lên trong cuộc sống, chăm sóc và dạy dỗ con nên người, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều món quà tri ân đến các đại biểu dự chương trình là Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
* Thiết thực tri ân người có công
Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tri ân những cá nhân, gia đình có công với cách mạng.
Cụ thể, với nghĩa tình đồng đội của “Bộ đội Cụ hồ”, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã kêu gọi mọi nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho 7 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Thu (xã Đề Gi), gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Sáu (phường Hoài Nhơn), gia đình cựu chiến binh Rơ Mah Blu (xã Ia Dơk)... Mỗi gia đình được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng.
Cựu chiến binh Rơ Mah Blu rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Từ nay, gia đình sẽ có nơi sinh sống ổn định, tập trung sản xuất, phát triển kinh tế để nuôi dạy con ăn học, không còn lo cảnh nhà chưa mưa đã dột.
Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà cho 14 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Hội sẽ tổ chức tuyên dương, tặng Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho 125 hội viên là những thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh năm 2026, tiêu biểu như: Cựu chiến binh Thái Hồng Nhân, Giám đốc Công ty Quang Đức ở phường Pleiku; cựu chiến binh Lê Thị Nhưng ở phường quy Nhơn; cựu chiến binh Tưởng Công Thắng ở xã Ia Krái…
Đặc biệt vào tối 26/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tổ chức lễ thắp nến, dâng hương, hoa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quy Nhơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Pleiku và tất cả nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trong tỉnh.
Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh các cấp ở Gia Lai đã phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể vệ sinh, làm mới các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử… ; tổ chức thăm, tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách sửa chữa, làm mới nhà ở, vệ sinh vườn cây, môi trường sạch đẹp./.