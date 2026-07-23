Đồng hành cùng các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực

Sáng 23/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng trên địa bàn với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).



Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tinh. Lãnh đạo Thành phố đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, tập hợp và kết nối các nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, nhân rộng các mô hình chăm lo thiết thực; duy trì thường xuyên các hoạt động tri ân, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa và đồng hành với các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bền vững. Qua đó, các đơn vị tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn của chương trình, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người có công với cách mạng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, xúc động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng các vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại chương trình, ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nếu những người lính Bộ đội Cụ Hồ là biểu tượng của lòng quả cảm nơi chiến trường thì những người vợ thương binh, bệnh binh nặng chính là biểu tượng của đức hi sinh, tình nghĩa vợ chồng và sức mạnh bền bỉ trong cuộc sống đời thường. Sự cống hiến của các cô tuy thầm lặng, nhưng vô cùng cao quý; góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình, bồi đắp truyền thống cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Tri ân người giữ lửa” diễn ra trong không khí trang trọng của lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng về những hi sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng. Chia sẻ những mất mát, khó khăn trong cuộc sống, những người vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng đều khẳng định niềm tự hào; đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn, nỗi đau bệnh tật sau chiến tranh, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch “Thương binh tàn nhưng không phế", vươn lên trong cuộc sống, chăm sóc và dạy dỗ con nên người, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều món quà tri ân đến các đại biểu dự chương trình là Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thiết thực tri ân người có công