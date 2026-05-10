Đồng hành, chăm sóc người yếu thế tại Đắk Lắk

Trao quà cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Đội ngũ gồm 36 điều dưỡng của bệnh viện đã trực tiếp hướng dẫn trẻ em; thanh, thiếu niên thực hành 6 bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chăm sóc và vệ sinh răng miệng đúng cách. Các nội dung giáo dục sức khỏe được lồng ghép thông qua nhiều hoạt động tương tác, giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ kiến thức.

Đối với nhóm vị thành niên, các điều dưỡng tập trung chia sẻ kiến thức về thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh cá nhân và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bạo lực học đường, sức khỏe tinh thần.

Các điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn tổ chức hướng dẫn kỹ năng chăm sóc người không có khả năng tự vận động cho cán bộ y tế tại Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc lâu dài đối với người cao tuổi, người yếu thế.

Bác sỹ chuyên khoa II, Hà Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, điều dưỡng không chỉ đơn thuần chăm sóc người bệnh bằng kiến thức chuyên môn, kỹ năng y khoa, mà còn cả tấm lòng, tình yêu thương. Sự kiện không chỉ đơn thuần là hoạt động tư vấn sức khỏe cho các đối tượng, mà còn là cơ hội cho nhân viên y tế, đặc biệt điều dưỡng trực tiếp cảm nhận được giá trị của sự cho đi, nuôi dưỡng lòng nhân ái và phát triển tinh trần trách nhiệm với xã hội, hướng đến nền y tế nhân văn.

Ông Lâm Đình Nhiên, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk thông tin, các hoạt động tại chương trình rất gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày, giúp các đối tượng yếu thế được tiếp cận kiến thức hữu ích, thể hiện vai trò trách nhiệm y đức với cộng đồng xã hội.

Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 10, Trường Trung học Phổ thông Quang Trung chia sẻ, em được hướng dẫn nhiều kiến thức bổ ích về vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe, thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Các hoạt động trò chơi, hướng dẫn trực tiếp giúp em dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày.

Dịp này, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cùng các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm, sữa, quần áo và dụng cụ vệ sinh cho trẻ em và người cao tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk hiện bảo trợ, chăm sóc gần 400 đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn (người tâm thần, cao tuổi, trẻ em, đối tượng khuyết tật...), trong đó có khoảng 70 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa./.