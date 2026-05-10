Đồng hành, chăm lo và kết nối cộng đồng thanh niên công nhân

Ra mắt Chi hội thanh niên công nhân Công ty vận tải Hoàng Nhã (thành phố Đồng Nai) tại Ngày hội. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Dịp này, Thành đoàn Đồng Nai phối hợp với các đơn vị trao các nguồn lực với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.000 phần quà cho thanh niên công nhân trị giá hơn 820 triệu đồng; trao 30 suất học bổng cho thiếu nhi là con thanh niên công nhân trị giá hơn 200 triệu đồng; trao nguồn lực sửa nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng….

Thành đoàn Đồng Nai trao quà cho học sinh là con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Nai Phan Thế Công cho biết, thành phố với nền tảng là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế phía Nam với hơn 50 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây không chỉ là không gian sản xuất mà đang từng bước chuyển dịch sang mô hình công nghiệp thông minh, sản xuất số hóa. Từ đó đặt ra yêu cầu đối với nguồn nhân lực, đặc biệt là thanh niên công nhân không còn dừng lại ở kỹ năng lao động truyền thống mà chuyển mạnh sang năng lực làm chủ công nghệ, thích ứng với tự động hóa, vận hành hệ thống sản xuất thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Vì vậy việc tập trung chăm lo, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thanh niên công nhân là hoạt động thiết thực.

Ngày hội thanh niên công nhân 2026 là hoạt động thường niên, tạo kết nối đa chiều, hội tụ các nguồn lực xã hội nhằm đồng hành, chăm lo và phát triển toàn diện thanh niên công nhân trong bối cảnh mới. Ngày hội có sự kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức Đoàn và thanh niên công nhân góp phần khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa thanh niên công nhân với các nguồn lực phát triển; tạo điều kiện để thanh niên công nhân không chỉ lao động sản xuất tốt, mà còn sống tốt, phát triển tốt, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và thành phố, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển.

Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Phan Thế Công kỳ vọng mỗi thanh niên công nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số; chủ động tiếp cận công nghệ mới, làm chủ quy trình sản xuất hiện đại; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Vị thế mới của thành phố Đồng Nai đòi hỏi cần sự đột phá với tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao ở từng đoàn viên, hội viên, thanh niên. Mỗi thanh niên công nhân cần chủ động chuyển mình, thích ứng nhanh với yêu cầu của thời đại, đổi mới bản thân để trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.