Đông đảo người dân tham gia đi bộ, ủng hộ xây dựng y tế cơ sở

Sinh viên các trường đại học tham gia sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị y tế, trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe, doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền ủng hộ tại sự kiện là hơn 1,5 tỷ đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế cho biết, y tế cơ sở từ lâu đã được xác định là “người gác cổng”, tuyến đầu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là nơi gần dân nhất, nhanh nhất để xử lý các tình huống cấp cứu, quản lý bệnh không lây nhiễm và phòng, chống dịch bệnh.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Những năm qua, Cần Thơ đã có bước tiến dài trong việc bao phủ mạng lưới y tế đến tận vùng sâu, vùng xa, các khu vực cù lao. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất tại một số trạm y tế đã xuống cấp; thiếu hụt trang thiết bị. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa thực sự yên tâm gắn bó với tuyến đầu.

Với nguồn quỹ kêu gọi từ chương trình đi bộ hướng về y tế cơ sở, toàn thành phố đã triển khai được 15 phòng khám Bác sĩ gia đình tại Trạm y tế, Trung tâm y tế khu vực. Định hướng năm 2026, với nguồn kinh phí kêu gọi từ chương trình đi bộ này, ngành Y tế tiếp tục mở rộng, đầu tư phát triển lên 30 phòng khám Bác sĩ gia đình, bổ sung thêm máy móc thiết bị y tế cho các phòng khám này.

Các đơn vị tham gia hưởng ứng đi bộ vì y tế cơ sở. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Khối các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Các phòng khám Bác sĩ gia đình không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh ban đầu mà còn từng bước triển khai chăm sóc tại nhà cho người mắc bệnh mạn tính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh mạn tính tại cộng đồng. Qua đó, mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở không ngừng được củng cố; chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân./.