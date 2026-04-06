Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, biên bản kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết: Đã có 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962; quê quán xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ; là Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI./.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN