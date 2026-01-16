Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn – Người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Chiều 15/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.





Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận...





Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2026), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) - một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người đã trọn đời tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam.



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là dịp để chúng ta ôn lại, nhìn nhận một cách hệ thống, khoa học và sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Qua đó khẳng định và lan tỏa những giá trị bền vững của cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay.



Sớm được giác ngộ lý tưởng của Đảng, mới 14 tuổi, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã tham gia phong trào Học sinh phản đế, dấn thân vào con đường cách mạng đầy gian khổ nhưng vô cùng cao cả, hiến dâng trọn đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng liên tục, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí được Đảng tin cậy giao phó nhiều trọng trách đặc biệt quan trọng trong những thời điểm hết sức cam go của cách mạng Việt Nam.



Đồng chí Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng đầu tiên và cũng là người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an trong thời gian lâu nhất. Trên cương vị người đứng đầu ngành, đồng chí luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”.



Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã được phân công đảm đương nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn là dịp để tôn vinh và tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng đầy vẻ vang và những đóng góp lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.



Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn, đồng chí Trần Quốc Hoàn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu sắc, nhất là trên cương vị Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.



Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng đặc biệt coi trọng vai trò của Hà Nội và giao cho những cán bộ có bản lĩnh, kinh nghiệm lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng Thủ đô. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là một trong những cán bộ được Trung ương tin tưởng giao phó trọng trách này.



Một đóng góp nổi bật của đồng chí Trần Quốc Hoàn là sự quan tâm sâu sắc đến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ Thủ đô. Đồng chí chỉ đạo kiện toàn tổ chức Đảng theo hướng gọn nhẹ, bí mật, phù hợp với địa bàn đô thị bị địch kiểm soát; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là những cán bộ am hiểu Hà Nội, có khả năng hoạt động bí mật, bán công khai, hợp pháp. Nhờ đó, phong trào cách mạng ở nội, ngoại thành Hà Nội từng bước được củng cố, phát triển vững chắc.



Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Trần Quốc Hoàn gắn liền với những trang sử vẻ vang của Hà Nội kháng chiến, trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Các đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu: Truyền thống của quê hương, gia đình ảnh hưởng đến nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Trần Quốc Hoàn - tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động và đóng góp của đồng chí với Công an nhân dân./.