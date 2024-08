Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM

Tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Ngày sinh: 10/7/1957, Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Nơi ở hiện nay: Số 64 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Ngày vào Đảng: 22/8/1981.

- Trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

- Thứ trưởng Bộ Công an: 2010 - 2016.

- Bộ trưởng Bộ Công an: 2016 - 2024.

- Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân tháng 01/2019.

- Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 2024.

- Ngày 03/8/2024: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII./.