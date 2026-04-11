Đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Bộ Chính trị Quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa, chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thực hiện đầy đủ các bước, các khâu theo quy định quy trình về công tác cán bộ, tiến hành bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tán thành tuyệt đối 100%. Bộ Chính trị đánh giá đồng chí Phạm Quang Ngọc là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, giữ vững nguyên tắc trên các cơng vị công tác. Đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đóng góp quan trọng vào thành tích kết quả chung của địa phương và cơ quan công tác.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đồng chí Phạm Quang Ngọc trên cương vị trọng trách mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm 2025-2030, đưa Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Hưng Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến cách mạng anh hùng, thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2026 đạt 10,43%, là một trong 4 địa phương của cả nước đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Các mặt công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thường xuyên và có nhiều đổi mới, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh tiếp tục đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó có kinh tế tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tục.

Trước yêu cầu ngày càng cao của đất nước, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong các hoạt động; triển khai hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, tỉnh cần lưu ý đến việc phân bổ ngân sách trong triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, theo tinh thần nhiệm vụ đến đâu phải bố trí ngân sách đến đó. Đồng thời, tỉnh quan tâm đến công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao để phục vụ kiến tạo phát triển... Tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp xã, đây là cấp gần dân, cũng là cấp kiến tạo sự phát triển kinh tế tại địa bàn; an tâm củng cố tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, sửa đổi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở Đảng; đào tạo nguồn phát triển đảng viên tại doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người lao động… Hưng Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương; đột phát mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng số phục vụ trong quá trình quản lý, chuyển số, chuyển lược xanh chuyển năng lượng…

Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo và tinh thần đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương phát triển mô hình hai cực ven Thủ đô và hướng biển, xứng đáng với sự tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống của vùng đất văn hiến, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; vùng đất địa linh, nhân kiệt; nỗ lực, cống hiến hết mình trên tinh thần nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì sự nghiệp chung, làm nhanh, làm đúng, làm tốt. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng bày tỏ, trên cương vị công tác sẽ nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tạo động lực mới, khí thế mới và cơ sở vững chắc để Hưng Yên và cả nước hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, sinh ngày 20/1/1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; vào Đảng ngày 24/6/2002; là Cử nhân Sinh học, Thạc sỹ Khoa học môi trường, Tiến sỹ Chăn nuôi; Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ công tác như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (cũ). Từ tháng 11/2025 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy UBND tỉnh Hưng Yên./.