Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Lào

Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đoàn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng găp lại đồng chí Bounthong Chitmany, người bạn, người đồng chí thân thiết của Việt Nam và hết sức vui mừng trước những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại mà Lào đã giành được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới và phát triển của Lào. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông báo với đồng chí Bounthong Chitmany một số nét khái quát về tình hình Việt Nam; kết quả cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh và hội đàm với đồng chí Phouvong Unkhamxen, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào về một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm, nhất là công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực hiện nay; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu, biên soạn tư tưởng Kaysone Phomvihane và triển khai dự án xây dựng Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Lào tại tỉnh Champasak, Nam Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào và Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bounthong Chitmany hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu diễn ra trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào và đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm phong phú hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam là những bài học kinh nghiệm quý báu, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước ngày nay trong đó có việc giúp Lào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Bounthong Chitmany đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Học viện, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn và đào tạo bồi dưỡng cán bộ; bày tỏ mong muốn hai Học viện tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề mới đang đặt ra; nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp Lào, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam – Lào; khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển; đồng thời thông báo với Đoàn về tình hình Lào, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và quan hệ Việt Nam-Lào gần đây. Đồng chí Bounthong Chitmany chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.



Buổi làm việc giữa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng với đồng chí Khamphan Pheuyavong. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã có cuộc làm việc với đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Đảng, nhất là tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; trao đổi lý luận và thực tiễn, nghiên cứu Tư tưởng Kaysone Phomvihane và những vấn đề mới đang đặt ra trong xây dựng và phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thăm Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào./.