Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Uruguay và đại diện Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí Đoàn Đảng Cộng sản Uruguay. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc PCU và FA Uruguay cử đại diện tham dự Lễ kỷ niệm trọng đại, ý nghĩa của Việt Nam; trân trọng cảm ơn các chính đảng tiến bộ và nhân dân Uruguay đã luôn đoàn kết, nhiệt thành ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới của Việt Nam ngày nay, đặc biệt là những tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao vị thế cầm quyền và tham chính của FA Uruguay và PCU, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của hai đảng và của Urugoay trong thời gian tới.

Đồng chí Guillermo Rehermann (Ghi-déc-mô Rê-ê-man), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách tổ chức và chính sách cán bộ PCU và đồng chí Claudio Abesun Lospez (Clau-đi-ô A-bê-sun Lô-pê) bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được đến thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam, chia sẻ cảm nhận về sự thân thiện, tự hào của nhân dân Việt Nam trong chuẩn bị sự kiện đặc biệt của dân tộc.

Đại diện PCU và FA Uruguay đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và hai đảng ở Uruguay thời gian qua, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm và lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng cường trao đổi thông tin tình hình hai khu vực và hai nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Uruguay nói riêng và các nước trong khối Mercosur nói chung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ về những nỗ lực của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền hai cấp, thúc đẩy tăng trưởng 8% trong năm nay, triển khai đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc.

Về quan hệ giữa hai bên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ nhất trí thúc đẩy toàn diện quan hệ, đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền về đất nước, con người, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phong trào cánh tả Mỹ La-tinh, đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của hai khu vực và quốc tế./.