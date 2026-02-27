Đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp . Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Hội nghị hôm nay không chỉ là sự kiện quan trọng của Ban, mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tăng cường nguồn lực cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong bối cảnh Ban đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp đều có bản lĩnh chính trị rất vững vàng, có kiến thức, kinh nghiệm, có năng lực nghiên cứu, tham mưu. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã có 20 năm gắn bó với công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, quản lý. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp được đào tạo rất bài bản, có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, nhất là tham mưu tổng hợp và đã gắn bó 30 năm với Văn phòng Chính phủ.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp phát huy kiến thức, kinh nghiệm, năng lực của mình sẽ sớm tiếp nhận, bắt tay ngay vào công việc theo sự phân công và cùng với tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, viên chức Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương giao.

Bày tỏ vinh dự khi được phân công công việc mới, đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, tiếp cận nhanh nhất công việc; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự phân công chỉ đạo của Trưởng ban, phối hợp chặt chẽ với các Phó Trưởng Ban, đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hai tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966; quê quán thành phố Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030./.