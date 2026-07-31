Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Đoàn viên công đoàn Hải Phòng dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành phố Hải Phòng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân khẳng định, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, có nhiều đóng góp đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào công nhân. Đồng chí là Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của Công đoàn Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao động, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ và Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân Hải Phòng, trực tiếp tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp lực lượng, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn. Trong những năm tháng đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, kiên trung với lý tưởng cách mạng, không khuất phục trước mọi cực hình tra tấn, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 31/7/1932, tại Hải Phòng, thực dân Pháp đã xử chém đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cùng đồng chí Hồ Ngọc Lân. Trước giờ phút hy sinh, người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi vẫn giữ phong thái bình tĩnh, hiên ngang, không một chút nao núng trước kẻ thù và cái chết. Đồng chí đã ngẩng cao đầu, hướng về thành phố Hải Phòng - nơi đồng chí từng gắn bó, cống hiến và gieo những hạt giống đầu tiên cho phong trào cách mạng. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, đồng chí vẫn hiên ngang hô vang những khẩu hiệu cách mạng, thể hiện khí phách kiên cường, lòng trung thành son sắt với Đảng và lý tưởng cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hy sinh khi mới 24 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những cống hiến của đồng chí với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, phong trào công nhân và sự hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam là vô cùng to lớn.

Cuộc đời và sự hy sinh anh dũng của đồng chí đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần cách mạng kiên trung, ý chí bất khuất và khát vọng cống hiến. Tên tuổi, sự nghiệp và khí tiết của đồng chí đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa truyền thống cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, những năm qua, các cấp công đoàn Hải Phòng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Theo ông Nguyễn Anh Tuân, thời gian tới, để thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, biến lòng biết ơn, sự tri ân thành những hành động cụ thể, thiết thực trong công tác, lao động và sản xuất. Đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Công đoàn các cấp tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân lao động thành phố Hải Phòng có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.