Đồng chí Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Châu. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo thành phố Hải Phòng.



Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đồng chí Lê Ngọc Châu được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, giữ vững nguyên tắc. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.



Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trên cương vị Bí thư Thành ủy, đồng chí Lê Ngọc Châu bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc triển khai nghị quyết phải là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, nhiệm vụ công tác cụ thể, có kết quả thực chất, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương.



Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” (mục tiêu tăng trưởng của thành phố là 13 - 14%/năm), thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu của Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.



Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu; khẩn trương triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; trong đó, ban hành nghị quyết của cấp ủy về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.



Để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Hải Phòng tập trung các khâu đột phá chiến lược: Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ kiến tạo phát triển. Thành phố phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Hải Phòng cần đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các thế hệ lãnh đạo thành phố thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ đã dày công xây dựng, vun đắp, tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng phát triển bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua và là động lực, là sức mạnh nội sinh để thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Ngọc Châu cam kết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục khiêm tốn, học tập rèn luyện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, kiên trì thực hiện phương châm hành động “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tập trung thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết quan trọng của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030; nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng ngày 16/3/2026, về định hướng phát triển thành phố...



Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, sinh năm 1972, quê quán tại thành phố Hà Nội; là Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.



Tháng 4/2022, đồng chí Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng; tháng 8/2024-9/2024 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; tháng 10/2024-2/2025 là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.



Tháng 3/2025-6/2025, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.



Tháng 7/2025-12/2025, đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.



Tháng 1/2026 - 4/2026, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng; đại biểu Quốc hội khóa XVI.



Ngày 10/4/2026, đồng chí nhận quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3./.