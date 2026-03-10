Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất, toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao và cảm ơn tình cảm, tâm huyết của Cố vấn đặc biệt Takebe trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trong nhiều năm qua, nhất là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, đào tạo nguồn nhân lực… Chúc mừng thắng lợi của Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, đồng chí Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn đón các lãnh đạo Nhật Bản sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí Lê Minh Hưng cũng chúc mừng thành công của Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu địa phương và nguồn nhân lực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản nói riêng cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản nói chung.



Chia sẻ về hai mục tiêu phát triển 100 năm của Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định Lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Nhật Bản, coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu. Việc xây dựng nền công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quan trọng để thực hiện thành công hai mục tiêu phát triển này; mong muốn học tập kinh nghiệm và hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa, lao động, địa phương trên cơ sở đảm bảo lợi ích của hai nước đóng góp vào hòa bình, ổn định kinh tế và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng khi gặp lại đồng chí Lê Minh Hưng, nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV; cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua. Ông Takebe đã chia sẻ ý tưởng về việc Nhật Bản đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực phù hợp để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, đồng thời chia sẻ về tình hình triển khai Dự án Trường Đại học Việt Nhật gần đây.



Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tiếp ông Takebe Tsutomo, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Khẳng định các Lãnh đạo của Việt Nam luôn dành sự quan tâm cao đối với Dự án Trường Đại học Việt Nhật – một dự án biểu tượng của quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị thời gian tới hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy khởi công xây dựng dự án trong năm 2026 như thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa Đại học Việt Nhật trở thành trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp nhiều hơn cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam.



Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Hưng và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới./.