Đồng chí Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đây là sự kiện chính trị - khoa học có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro Ruz (13/08/1926 - 13/08/2026).



Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương điểm lại sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Fidel Castro và khẳng định, tầm vóc ảnh hưởng, lý tưởng vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đã vượt qua ranh giới địa lý của một quốc gia. Đồng chí là người chiến sĩ quốc tế kiên cường, nhà lý luận và hoạt động thực tiễn xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với phong trào giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, Fidel Castro là tấm gương ngời sáng về ý chí kiên trung bất khuất trước cường quyền, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia và công lý thời đại…

Chủ tịch Fidel Castro là người bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết và kính trọng. Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau trong lịch sử quan hệ quốc tế. Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ kết tinh từ đáy lòng của Chủ tịch Fidel Castro trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, hình ảnh Fidel Castro hiên ngang phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên mảnh đất vùng giải phóng không chỉ là biểu tượng của khí phách Việt Nam mà đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung sắc son giữa hai dân tộc ở hai nửa bán cầu.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Hội thảo là dịp quan trọng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nhằm tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát triển mối quan hệ ấy lên tầm cao mới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, hội thảo khoa học là sự tri ân đặc biệt đối với ký ức của Chủ tịch Fidel Castro trên đất nước Việt Nam - nơi mà ông luôn ngưỡng mộ bởi truyền thống đấu tranh anh hùng và cũng là nơi ông đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp quốc tế chủ nghĩa và tinh thần đoàn kết.

Những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử ở mọi thời đại đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường quê hương trong quá trình hình thành cuộc đời mình. Đối với Chủ tịch Fidel Castro, tư tưởng và hành động cách mạng của ông đã phát triển một cách rõ nét, được vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể của Cuba. Hệ tư tưởng của Fidel Castro, được kết tinh một cách xuất sắc trong khái niệm về cách mạng của ông, còn được xây dựng trên những giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc, ý thức công lý cao, cũng như tinh thần yêu nước chân chính, chủ nghĩa quốc tế và lập trường chống chủ nghĩa đế quốc.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, nơi sinh ra của Chủ tịch Fidel Castro tại Birán giữ vai trò nền tảng, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành nhân cách và tư tưởng chính trị của ông. Môi trường nông thôn, sự giao thoa văn hóa, tình trạng bất bình đẳng xã hội cùng ý chí bền bỉ của cha mẹ đã tạo nên một nền tảng vững chắc về tinh thần công lý và ý thức phản kháng. Tuy vậy, dù hoàn cảnh xuất thân và điều kiện gia đình có ảnh hưởng sâu sắc, chính quá trình hoạt động trí tuệ và chính trị mới là yếu tố quyết định hun đúc nên ý thức giai cấp cách mạng, đưa ông trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất, vượt ra khỏi giới hạn của hòn đảo quê hương và cả khuôn khổ của thời đại.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Fidel Castro đổi với phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba; khẳng định tính khoa học, tính cách mạng và nhân văn trong các quan điểm về bảo vệ độc lập chủ quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội; tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc không mệt mỏi; thiết lập một trật tự thế giới công bằng, dân chủ. Những tư tưởng này vẫn vẹn nguyên giá trị cho hiện tại và tương lai của cách mạng Cuba, phong trào cách mạng khu vực Mỹ Latinh và cho nhân loại



Các đại biểu cũng khẳng định tình cảm cao đẹp và sự giúp đỡ cao cả, vô tư, trong sáng của Chủ tịch Fidel Castro cũng như của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam; làm sáng tỏ biểu tượng vĩ đại của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tinh thần "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"; những bài học quý cần tiếp tục phát huy để nâng tầm quan hệ Việt Nam - Cuba trong bối cảnh mới./.