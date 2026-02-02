Đồng chí Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cho đồng chí Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cùng tham dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan hữu quan…

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn nhận trọng trách mới, thay mặt Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị giữ chức Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện).

Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vì những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết đối với Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian qua; mong muốn và đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ ngày càng phát triển vững mạnh.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đồng chí Đoàn Minh Huấn được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện ngay sau Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp. Kế thừa những thành quả của những thế hệ đi trước, đồng chí Đoàn Minh Huấn tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, cán bộ, đảng viên Học viện đồng hành phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, hỗ trợ hiệu quả để đồng chí Bí thư Đảng uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định, quy chế, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện kịp thời, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của Học viện; thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ, thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú; đồng thời cho biết sẽ cụ thể hoá bằng những nghị quyết, chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ Học viện, trên cương vị mới, đồng chí sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, ra sức đổi mới mạnh mẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết sách Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, triển khai các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Đoàn Minh Huấn trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị, sự chung sức đồng lòng của các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ…

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng, tri ân Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng về những đóng góp to lớn, xuất sắc của đồng chí trong thời gian qua./.