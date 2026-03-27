Đồng bộ hạ tầng, tăng sức hút tuyến du lịch về nguồn Tây Ninh​

Du khách tham quan Nhà làm việc của lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam được phục dựng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Giang Phương – TTXVN



Mở rộng kết nối

Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu mang tính đột phá, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ quy hoạch, phát triển hạ tầng đến xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thực tế cho thấy, sức hút du lịch của tỉnh đang gia tăng rõ nét. Tháng 2/2026, cao điểm Tết Nguyên đán, các khu, điểm du lịch của tỉnh đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 75% so với cùng kỳ; doanh thu đạt hơn 1.530 tỷ đồng, tăng gần 36%. Những con số này phản ánh hiệu quả bước đầu của chiến lược đầu tư và khai thác tiềm năng du lịch.

Tây Ninh có vị trí chiến lược, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kết nối thuận lợi với Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lợi thế quan trọng để thu hút du khách, dòng vốn đầu tư và nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch.

Trên nền tảng đó, tỉnh tập trung khai thác hệ thống 224 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích cấp quốc gia và 173 di tích cấp tỉnh. Các “địa chỉ đỏ” như Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo; Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa; Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Căn cứ Dương Minh Châu; Địa điểm chiến thắng Tua Hai… được đầu tư tôn tạo, kết nối đồng bộ thành các tuyến du lịch về nguồn, phục vụ học sinh, sinh viên, đoàn thể và du khách trong, ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, song song với bảo tồn, Tây Ninh chú trọng hiện đại hóa hạ tầng tại các điểm đến trọng điểm. Trong đó, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập), nhiều hạng mục ứng dụng công nghệ như trưng bày số, trình chiếu 3D mapping đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu quả giáo dục truyền thống. Đặc biệt, di tích này đã được Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi. Mục tiêu của quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan, sinh thái của khu di tích, thông qua việc phục dựng không gian căn cứ dựa trên cơ sở tư liệu và kết quả nghiên cứu khoa học, gắn với phát triển du lịch theo hướng hài hòa, bền vững. Qua đó, hình thành điểm du lịch lịch sử - văn hóa - cách mạng hấp dẫn, kết nối với các di tích và điểm đến khác của tỉnh Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, tháng 3/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã khởi công dự án nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên). Đây là nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Ông Trương Văn Dễ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh cho biết, khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ công tác tưởng niệm cấp quốc gia mà còn góp phần hoàn thiện tuyến du lịch về nguồn mang đậm giá trị giáo dục truyền thống. Hệ thống hạ tầng đồng bộ cũng mở ra khả năng kết nối hiệu quả giữa các điểm đến như cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Tân Nam, Chàng Riệc; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; Tòa Thánh Cao Đài… tạo thành chuỗi du lịch liên hoàn, đa dạng từ lịch sử, tâm linh đến sinh thái.

Thanh niên về nguồn thắp hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Phát triển du lịch bền vững

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Tây Ninh đẩy mạnh đầu tư các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành. Các tuyến này khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian phát triển và tạo “đòn bẩy” cho du lịch địa phương.

Cùng với hạ tầng giao thông, tỉnh định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiện đại và giàu bản sắc. Theo đó, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường quảng bá, xây dựng môi trường du lịch văn minh, phát triển sản phẩm gắn với nông nghiệp, lễ hội và trải nghiệm cộng đồng.

Trong đó, công tác bảo tồn di sản được chú trọng với việc lập hồ sơ xếp hạng di tích, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời đẩy mạnh số hóa hiện vật bằng công nghệ 2D, 3D. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, sưu tầm và bảo quản được thực hiện thường xuyên, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.

Ứng dụng công nghệ số cũng trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch, từ mã QR, thực tế ảo đến trợ lý ảo nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm và khả năng tiếp cận thông tin.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, đến nay, trên toàn tỉnh đã triển khai ứng dụng mã QR tại 185/223 di tích lịch sử, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về lịch sử, giá trị văn hóa của di tích. Đồng thời, các địa phương chủ động phối hợp, hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch phát triển bản đồ du lịch thông minh thông qua tích hợp cổng thông tin du lịch với dữ liệu về điểm đến, dịch vụ, tour tuyến. Các nền tảng số như mạng xã hội, ứng dụng di động, chatbot hỗ trợ 24/7 cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thông qua liên kết với các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, xã hội hóa đầu tư và hình thành chuỗi giá trị văn hóa - du lịch.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, để tăng tính bền vững, tỉnh sẽ phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa phương, góp phần đa dạng hóa hệ thống sản phẩm và tăng sức hút điểm đến. Ngành du lịch tập trung hình thành các trung tâm mua sắm, cửa hàng lưu niệm, đặc sản và sản phẩm thủ công gắn với di tích văn hóa - lịch sử, vùng chuyên canh và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển dịch vụ du lịch dọc sông Vàm Cỏ kết hợp sinh thái, miệt vườn, xây dựng điểm dừng chân, bến tàu, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước. Đồng thời, chú trọng khai thác du lịch sinh thái, nông nghiệp, nghỉ dưỡng ven đô; đẩy mạnh du lịch biên giới gắn với thương mại - dịch vụ tại các cửa khẩu, hình thành các tổ hợp mua sắm, giải trí hiện đại, hướng tới thu hút du khách khu vực Đông Nam Á và phát triển bền vững.

Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và sự đầu tư bài bản, Tây Ninh đang từng bước nâng tầm các tuyến du lịch về nguồn, tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời gian tới./.