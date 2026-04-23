Đồng bộ dữ liệu liên thông, chìa khóa vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thẳng thắn nhận diện “điểm nghẽn”

Dù giữ vai trò trọng tâm, song việc triển khai liên thông dữ liệu hiện nay tại các địa phương vẫn bộc lộ một số “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ. Sự thiếu đồng bộ và kết nối chưa liền mạch giữa các hệ thống, các cấp từ khâu tiếp nhận đến xử lý hồ sơ đang làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc, đòi hỏi các địa phương thẳng thắn nhận diện và đề xuất các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn.

Người dân mong muốn các thủ tục hành chính được giải quyết minh bạch, đúng hạn, gắn với đẩy mạnh số hóa dữ liệu để nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Xã Hảo Đước có 13 ấp với khoảng 32.503 dân, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Kinh, Mường, Hoa, Khmer. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến giữa tháng 4/2026, thu ngân sách đạt 34,04%; trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 78,94%; địa phương cũng đăng ký phát triển 2 sản phẩm OCOP trong năm 2026.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính dù đạt kết quả tích cực vẫn còn có “điểm nghẽn”. Quý I/2026, kết quả đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến của xã xếp hạng 47; tuy nhiên thứ hạng theo tuần thường ở mức thấp, cho thấy tính ổn định chưa cao. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến; quy trình liên thông hồ sơ còn phụ thuộc nhiều cấp, nhiều ngành nên vẫn xảy ra trễ hạn. Bên cạnh đó, hạ tầng thông tin, dữ liệu chưa đồng bộ, còn phát sinh thao tác thủ công, làm tăng thời gian xử lý, dễ sai sót và tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Để khắc phục, UBND xã Hảo Đước đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh hỗ trợ kiểm tra, rà soát quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra việc đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng thời xem xét, đối chiếu, điều chỉnh điểm số đánh giá khi phát hiện sai sót.



Xã Hòa Hội có đường biên giới dài 24 km, tiếp giáp các địa phương thuộc tỉnh Svay Rieng (Campuchia), giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được quan tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn; việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức; từng bước tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ được duy trì; các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, chiếu sáng được quan tâm; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh giữ vững.

Về lưu trữ, số hóa, địa phương đã kiểm kê, lưu trữ hồ sơ theo quy định; bước đầu triển khai số hóa nhưng chưa chỉnh lý do thiếu kinh phí. Trong giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số, xã đã niêm yết 306 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực; tổng số hồ sơ 5.578, đã giải quyết 5.436 (3.460 trước hạn, 1.976 đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn). Tuy nhiên, hiện nay xã vẫn còn thiếu 13/44 công chức so với biên chế tạm giao; nhiều vị trí quá tải, bố trí chưa đúng chuyên môn; nhiệm vụ tài chính – kế hoạch còn chồng chéo; một đầu mối thực hiện nhiều khâu; trụ sở làm việc phân tán. Địa phương kiến nghị bổ sung 11 biên chế, nhất là lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai; đề nghị giao đơn vị độc lập làm chủ đầu tư các công trình, dự án; đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho công chức các lĩnh vực liên quan.

Từng bước tháo gỡ

Trước tình trạng thiếu biên chế, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, một số vị trí chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn cho biết, trước mắt UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát tổng thể nhu cầu biên chế của các địa phương; tham mưu phương án bổ sung, điều tiết biên chế phù hợp; khẩn trương hoàn thiện phê duyệt vị trí việc làm; hướng dẫn bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Người dân Tây Ninh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đối với những khó khăn trong vận hành hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, kết quả đánh giá chưa ổn định, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm; bảo đảm vận hành ổn định, liên thông giữa các hệ thống; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số.

Liên quan đến tình trạng kiến nghị về áp lực văn bản, tiến độ xử lý gấp và thiếu hướng dẫn cụ thể trong triển khai, UBND tỉnh giao các sở, ngành khi ban hành văn bản phải bảo đảm rõ nội dung, rõ yêu cầu, có lộ trình thực hiện phù hợp; đồng thời tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho địa phương và hạn chế ban hành văn bản dồn dập, thời gian thực hiện ngắn gây khó khăn cho cơ sở.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, các địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, về công tác lãnh đạo, điều hành, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ nội dung đã đạt, chưa đạt và có nguy cơ không đạt, từ đó xây dựng kế hoạch điều hành cụ thể theo từng tháng, quý, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thực hiện tại địa phương.

Tây Ninh tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh số hóa dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Về phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách, cần tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; khai thác hiệu quả các nguồn lực tại chỗ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, bảo đảm 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, khai thác hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; gắn kết quả cải cách hành chính với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Đối với công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, các địa phương tiếp tục kiện toàn theo vị trí việc làm; rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn; khắc phục tình trạng bố trí chưa đúng chuyên môn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chú trọng kỹ năng quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin./.