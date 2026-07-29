Đồng bộ các giải pháp nâng cao sức khỏe nhân dân

Tỉnh xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y tế, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội để nâng cao sức khỏe cho nhân dân.



Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 - 18 tuổi tăng tối thiểu 1,5cm. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng thiết yếu đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao tăng thêm 10%, đạt khoảng 48% dân số.



Toàn tỉnh bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, tại Lạng Sơn, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần; được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.



Các bệnh nhân tập luyện phục hồi chức năng. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Đến năm 2030, địa phương thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe bổ sung. Tỉnh đạt 13,5 bác sĩ và 37 giường bệnh trên mỗi vạn dân. Toàn bộ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn. Năm 2045, Lạng Sơn có hệ thống y tế phát triển hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững; lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn cho biết, từ đầu năm 2026, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường thực hiện việc rà soát, tổng hợp các số liệu, các đối tượng được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo quy định.Dự kiến, tổng chi phí khám sức khỏe trong năm 2026, bao gồm cả chỉ định cận lâm sàng, là trên 161 tỷ đồng. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân bổ đối tượng khám sức khỏe cho từng cơ sở khám chữa bệnh theo số liệu rà soát do Ủy ban nhân dân các xã, phường tổng hợp.Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thế Độ, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Hữu Lũng cho hay, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác khám và điều trị bệnh nâng cao sức khỏe cho nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực tế tại địa phương cho thấy, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng, song việc thực hiện một số chỉ tiêu khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Khu vực Hữu Lũng đạt thấp so với kế hoạch đề ra.Nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Một số thiết bị đã sử dụng trong thời gian dài, tần suất hoạt động lớn nên ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả triển khai chuyên môn, đặc biệt đối với các kỹ thuật cận lâm sàng và chuyên sâu. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi nguồn nhân lực ở một số vị trí còn thiếu, dẫn đến áp lực công việc lớn đối với đội ngũ cán bộ y tế.Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn, để hoàn thành các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72, tỉnh tập trung đổi mới tư duy hành động của chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp; lồng ghép, ưu tiên các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm và dài hạn của ngành, địa phương.Các cơ sở y tế tập trung nâng cao chất lượng hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; tiếp tục củng cố, phát triển y tế cơ sở, đặc biệt là hệ thống trạm y tế cấp xã; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội.Các cơ sở y tế tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Song song với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả hoặc gây thất thoát các nguồn lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.