Đồng bào các dân tộc Lai Châu phấn khởi đi bầu cử, xã vùng cao hoàn thành sớm

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các điểm bầu cử, rất đông cử tri đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.



Tại Khu vực bỏ phiếu số 19 thuộc tổ dân phố số 16 phường Tân Phong. Dự Lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo phường Tân Phong và cử tri khu vực.



Cử tri bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng các đại biểu được lựa chọn sẽ đóng góp công sức xây dựng đất nước, quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp, phát triển; mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ cho nhân dân.



* Thu Lũm – xã biên giới xa xôi hoàn thành bầu cử sớm



Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Thu Lũm - một trong những xã xa nhất của tỉnh lai Châu, cử tri đã có mặt đông đủ, thực hiện các bước kiểm tra danh sách, nhận phiếu và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy trình. Không khí ngày hội toàn dân diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.



Toàn xã Thu Lũm có 3.491 cử tri trong danh sách niêm yết tham gia bầu cử tại 17 tổ bầu cử và 2 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng Biên phòng. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, 100% cử tri đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, tương ứng 3.491/3.491 cử tri. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có 3.368 cử tri tham gia, đạt 96,5%. Riêng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã có 3.091 cử tri bỏ phiếu, đạt 88,6%.



Chị Lý Lỳ Pư (bản Mé Gióng, xã Thu Lũm) phấn khởi nói: “Tôi thấy tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bỏ phiếu. Tôi đi bầu cử để lựa chọn những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước và địa phương”.

Cử tri đồng bào dân tộc Mảng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại tổ bầu cử số 2, đơn vị bầu cử số 1, bản Nậm Sảo 1. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, xã Thu Lũm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị từ sớm như rà soát, niêm yết danh sách cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu; đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các điều kiện cần thiết khác cũng được triển khai đồng bộ.

Với em Nguyễn Hoàng Anh (thôn 3, xã Tân Uyên), cuộc bầu cử này là dấu mốc đáng nhớ khi em bước sang tuổi 18. Em không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn là cách để em góp phần xây dựng một bộ máy nhà nước vững mạnh, vì sự phát triển hùng cường của đất nước. Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: “Em đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sớm để chủ động tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri; xem danh sách thông tin về các ứng cử viên. Em sẽ thực hiện quyền bầu cử một cách nghiêm túc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”.

Toàn tỉnh Lai Châu có trên 300.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ngay từ sáng sớm, khi màn sương còn bao phủ các bản làng vùng cao Lai Châu, đông đảo cử tri đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mảng… trong những bộ trang phục truyền thống, nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Hình ảnh bà con trong trang phục dân tộc tươi cười đi bỏ phiếu đã tạo nên một bức tranh đẹp về ngày hội non sông nơi biên cương Tổ quốc.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh Lai Châu nói riêng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là thời điểm tỉnh đang tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri toàn tỉnh phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, từ 13 ứng cử viên, cử tri trong tỉnh sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI; đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, từ 84 người ứng cử, cử tri sẽ bầu 50 đại biểu; đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, từ 1.258 người ứng cử, cử tri sẽ bầu 754 đại biểu theo luật định.

Đến trưa 15/3, toàn bộ quá trình bầu cử trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng pháp luật, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra; qua đó, đưa ngày bầu cử thực sự trở thành “Ngày hội non sông”, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân các dân tộc Lai Châu đối với Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của địa phương./.