Đón vận may đầu năm giữa kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bàng

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng đã đón hơn 15.000 lượt khách tham quan. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Theo thống kê, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón hơn 15.000 lượt khách. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc cho hoạt động du lịch ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau thời gian chịu nhiều tác động của dịch bệnh và thiên tai.

Trong dòng người du Xuân đầu năm, nhiều du khách quốc tế tỏ ra đặc biệt thích thú khi được trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam ngay tại vùng đất di sản. Anh Plva Berzins, du khách đến từ Cộng hòa Latvia cho biết, đây là lần thứ hai anh quay trở lại Việt Nam cùng nhóm bạn để tham quan động Phong Nha. Điều khiến anh bất ngờ và ấn tượng nhất chính là được có mặt đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

“Đây là lần thứ hai tôi trở lại Việt Nam du lịch và lần này tôi đưa thêm các bạn của mình đi cùng. Thật ngạc nhiên khi chúng tôi có mặt trong dịp đặc biệt, ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Không gian Tết hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong nhà, ngoài đường và cả ở những điểm du lịch. Tết của người Việt rất đặc biệt, là một không gian văn hóa sống động, nơi gia đình và cộng đồng cùng chia sẻ, hội tụ”, anh Plva Berzins bày tỏ cảm xúc.

Nhiều du khách lựa chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến đầu năm, bởi không chỉ được tham quan các hang động nổi tiếng, mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí đón Xuân truyền thống của người dân địa phương. Dọc bờ sông Son, từng đoàn thuyền chở khách tham quan động Phong Nha nối nhau xuôi ngược, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của du khách và lời chúc mừng năm mới của người dân bản địa.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, các điểm tham quan như động Phong Nha, động Tiên Sơn, khu vực trung tâm du lịch Phong Nha luôn đông khách ngay từ sáng sớm. Du khách vừa ngắm cảnh non nước hữu tình, vừa cảm nhận sự thân thiện, mến khách của người dân vùng di sản trong những ngày đầu năm.

Du khách chọn mua các mặt hàng lưu niệm khi tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng dịp đầu xuân năm mới. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Anh Vũ Chí Anh, một hướng dẫn viên du lịch bằng mô tô cho biết, công việc đưa đón và hướng dẫn du khách trong những ngày Tết mang lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Ngay từ lúc đi trên đường, anh đã cảm nhận rõ không khí Tết khi người dân ai cũng rộn ràng, vui vẻ. Khi đến các điểm du lịch, anh và du khách đều cảm nhận được sự hồ hởi, tươi mới. Các nhân viên phục vụ rất niềm nở, đón khách với thái độ thân thiện khiến anh thực sự vui và tự hào.

Đoàn khách do anh phụ trách hướng dẫn trong dịp Tết này gồm 10 người đến từ Latvia. Ngoài việc đưa du khách tham quan các hang động, anh còn tranh thủ giới thiệu về phong tục, tập quán, văn hóa Tết của người Việt Nam. Anh giải thích cho họ về ý nghĩa của ngày Tết, về việc sum họp gia đình, về mâm cỗ ngày Xuân. Qua đó, du khách hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam. Anh hy vọng những trải nghiệm này sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp để họ quay lại Việt Nam trong tương lai.

Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, du Xuân của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ từ sớm; huy động 100% quân số làm việc xuyên Tết tại các điểm tham quan trọng điểm.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị đã bố trí đầy đủ lực lượng tại các điểm du lịch, đồng thời giới thiệu cho du khách tham quan và dâng hương đầu năm tại các điểm tâm linh như đền 20 Quyết Thắng, đền Tiên Sinh Công tử ở cửa động Phong Nha. Đây là hoạt động mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và truyền thống của vùng đất di sản này.

Bên cạnh đó, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng giới thiệu đến du khách các món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam như: bánh chưng, bánh tét, bánh đúc. Những món ăn dân dã nhưng giàu ý nghĩa văn hóa đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế, góp phần quảng bá nét đẹp ẩm thực Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào hoạt động tham quan, các đơn vị quản lý du lịch còn chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách. Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không gian Xuân tươi vui, ấm áp. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ du khách trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Du khách chụp ảnh cùng người thân, gia đình tại các điểm chek in ở Phong Nha - Kẻ Bàng dịp đầu xuân năm mới. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Đại diện sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, lượng khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phản ánh sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, mà còn cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch xanh đang ngày càng được ưa chuộng. Việc kết hợp giữa tham quan cảnh quan thiên nhiên với tìm hiểu phong tục Tết truyền thống đã tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm mới được kỳ vọng sẽ mở ra một năm khởi sắc cho du lịch Quảng Trị nói chung và Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, miền di sản đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế./.