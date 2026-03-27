Đón tàu du lịch quốc tế cao cấp cập cảng Quy Nhơn

Tàu du lịch quốc tế NOBLE CALEDONIA – ISLAND SKY cập Cảng Quy Nhơn.

Tàu có khoảng 180 người, gồm du khách và thuyền viên, trong đó khách mang quốc tịch Anh và Ireland chiếm đa số. Theo kế hoạch, tàu cập khu vực neo đậu lúc 7 giờ và rời cảng vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Trong thời gian lưu lại, khoảng 79 du khách tham gia chương trình tham quan các điểm đến tiêu biểu như Chùa Ông Núi, Tháp Đôi; thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Du khách tỏ ra thích thú khi được tỉnh Gia Lai đón tiếp nồng hậu.



Chương trình do Công ty Du lịch Abercrombie & Kent (Việt Nam) tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đón tiếp, vận chuyển và hướng dẫn du khách.

Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ hai cập Cảng Quy Nhơn trong năm 2026. Trước đó, ngày 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) cập Cảng Quy Nhơn, đưa 120 du khách quốc tế tham quan các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Tàu thuộc hãng Compagnie du Ponant, chở 242 người gồm thủy thủ đoàn và du khách./.