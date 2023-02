Đoàn rước bảng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Tết Nguyên tiêu qua các phố cổ Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn chia sẻ: Những giá trị đặc trưng của Tết Nguyên tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa tại thương cảng quốc tế Hội An, được các thế hệ người dân nơi đây trân trọng giữ gìn và nay đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tết Nguyên tiêu ở Hội An bao đời nay không chỉ riêng cộng đồng người Việt mà cả cộng đồng người Hoa tổ chức với nhiều nghi thức tế lễ, tín ngưỡng, sinh hoạt vui chơi giải trí cộng đồng tạo thành một lễ hội truyền thống, tập quán xã hội đặc trưng của cư dân Hội An.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hội An, mỗi cộng đồng cư dân địa phương có tục lệ cúng tế Tết Nguyên tiêu theo cách riêng nhưng có điểm chung là nhân ngày rằm đầu tiên của một năm, người dân bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với các chư vị Phật, vị thần và bậc tiền nhân. Người dân cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời tổ chức lễ hội mừng xuân để bước vào một năm mới với bao ước vọng tốt đẹp. Đây vừa là dịp lễ hội, ngày cúng tế cầu an, tế tự, xin lộc đầu năm ở nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và các hội quán trong khu phố cổ Hội An. Đây sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Tết Nguyên tiêu Hội An vinh dự đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với di sản này.

“Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa là niềm vui, niềm tự hào to lớn của chính quyền và nhân dân thành phố Hội An, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân - chủ thể di sản đã đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Di sản này chắc chắc sẽ trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo đối với du khách mỗi khi đến Di sản Văn hóa thế giới Hội An” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu kỳ vọng./.